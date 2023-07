Concorso “Corrado Premuda per Essi” dedicato alle scuole di Trieste: tutti i vincitori della prima edizione

TRIESTE I vincitori della prima edizione del “Concorso Corrado Premuda per Essi”, promosso da Triestebookfest, con la media partnership con “Il Piccolo” di Trieste e il sostegno della Fondazione Pietro Pittini, sono stati premiati alla libreria Knulp, in via della Madonna del Mare 7a.

I partecipanti

Dedicato agli studenti delle scuole superiori di Trieste per ricordare la figura del giornalista e scrittore prematuramente mancato, il concorso ha visto la partecipazione dello IAL Trieste (l’Istituto di formazione dove insegnava Corrado Premuda), dei licei scientifici Galileo Galilei e Guglielmo Oberdan, del liceo classico linguistico Francesco Petrarca e del liceo statale / Dražvni licej "France Prešeren", e dell’Istituto tecnico statale G. Deledda - M. Fabiani.

“Con questo concorso” – ha ricordato la presidente di Triestebookfest Loriana Ursich –“abbiamo voluto rendere omaggio alla passione che lo scrittore aveva per l’insegnamento, per la scrittura e per Trieste. Ai partecipanti era richiesto l’invio di articoli, di un video, di una foto, oppure di un fumetto che abbiano per tema Trieste, con l’obiettivo di raccontare luoghi o personaggi o storie che siano legate alla città”.

La giuria

La Giuria – composta da Nicolò Melli (Fondazione Pietro Pittini), Mary B. Tolusso (Il Piccolo) e Massimo Premuda con il coordinamento di Angela Del Prete (Triestebookfest) – ha selezionato le 4 opere vincitrici sulla base della loro originalità espressiva e comunicativa. I premi consistono in un buono acquisto del valore di 200 euro e la pubblicazione delle opere vincitrici sul quotidiano Il Piccolo e sul sito internet del giornale.

Tutte le opere pervenute e ritenute, a giudizio della Giuria, degne di menzione o segnalazione saranno pubblicate anch’esse sul sito e sui canali social del Triestebookfest.



I premiati e le motivazioni

L'articolo "Cavalca la sfinge" di Margherita Stanissa del Liceo statale / Dražvni licej "France Prešeren" si è classificato primo fra i testi inviati per la freschezza e l'immediatezza di un ritratto non stereotipato della città che anzi, attraversando i luoghi simbolo, come la Città Vecchia e il parco del Castello di Miramare, ci fa vivere Trieste come un luogo magico in cui tutto può succedere con un incoraggiamento finale speciale: "cavalca la sfinge" con destinazione "mondo dei sogni"... come una promessa di un futuro luminoso".

La foto "Pausa" di Corrado Enea Crevatin del Liceo classico linguistico Francesco Petrarca si classifica prima nella sezione perché in una sola immagine riesce a condensare le molte anime della città, facendoci vivere il Canale di Ponterosso, simbolo dell'emporio multietnico e della convivenza fra le comunità religiose con le iconiche chiese affiancate di rito cattolico e serbo ortodosso, in un momento di quotidiano relax dal lavoro, una pausa pranzo invernale in cui anche i gabbiani si sgranchiscono le ali al sole.

L’unico fumetto pervenuto, "Uno sguardo a Trieste" di Giovanni Della Santa del Liceo scientifico Guglielmo Oberdan, fa incrociare lo sguardo solitario di un gabbiano, che attraversa i monumenti della città, con la solitudine di una ragazza che proprio grazie alla caduta di una piuma dell'uccello esce dai propri pensieri per immergersi nell'incanto delle luci notturne di Piazza Unità.

Infine, il video "La scuola del vento" realizzato dal collettivo composto da Nicole Bellemo, Krystal Carmeli, Marko Jovic, Nicole Lezzi e Luca Severi dello IAL Trieste (l’Istituto di formazione dove insegnava Corrado Premuda), risulta vincitore della sezione perché con raro ritmo e morbin (tutto triestino) ci presenta lo IAL, la scuola alberghiera da loro frequentata in cui, fra immagini delle lezioni ed esercitazioni pratiche, ci racconta la tragica leggenda dell'amore fra Bora e Tergesteo rispolverata da azzeccatissime rime baciate e irresistibili motti triestini.

Concorso Corrado Premuda, il video vincitore "La scuola del vento"

La classifica finale per categoria

Partecipanti totali: 21, Elaborati arrivati 10

ARTICOLI

Margherita Stanissa – Liceo Statale / Državni licej "France Prešeren" Alessandro Andolina – Non leggibile Krejner Désirée – Liceo Scientifico Galielo Galilei Artur Venancio Pacheco - Liceo Scientifico Galielo Galilei

VIDEO

Nicole Bellemo (con Krystal Carmeli, Marko Jovic, Nicole Lezzi, Luca Severi) - IAL Eric Larotella (con Michelle Scrsi (?), Davide Pasquali, Tyrune Giovannini, Bene Gashi) - IAL Giulia Inchiostri (con Lisa Pragasso, Noemi Imperato, Michele Susanj) - IAL

FOTO

Corrado Enea Crevatin – Liceo Classico Francesco Petrarca Jastin Isufaj – Max Fabiani/Grazia Deledda

FUMETTO