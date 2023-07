ShorTs, ecco il festival dei corti- cortissimi

TRIESTE Sono corti, anzi, cortissimi, telegrafici e fulminanti nella loro brevità. Sei minuti la durata massima, 60 secondi quella minima, fugaci eppure incisivi, a conferma che si possono raccontare storie anche in una condensazione estrema di emozioni e fotogrammi.

È con questa pioggia di "corti molto corti" che ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, inaugura sabato sera la sua 24a edizione: si è cominciato di mattina- inizi già di buonora con la passeggiata "fantascientifica” al Gasometro del Broletto - fino al gran finale di sabato prossimo, otto giorni densi di proiezioni, incontri, ospiti prestigiosi - Fabrizio Gifuni in testa -, workshop, maratona del fumetto e cinema per bambini e ragazzi, gli spettatori di domani.

ShorTs, la passeggiate cinematografica Trieste

Il tutto come sempre gratuito, a cominciare da sabato sera: appuntamento alle 21.15 al Giardino del Cinema, al secolo Giardino Pubblico, con la galleria nuova di zecca di ShorTS Express, sezione «da vedere quasi in reattiva apnea visiva, che speriamo stimoli in successione curiosità, illuminazioni, lampi critici».

Opere a impatto immediato che saranno votate dal pubblico con l'ambizione di allestire «un quadro stimolante adatto sia al pubblico cinefilo che a quello dei semi neofiti», si augura Massimiliano Nardulli: audace, il curatore, perché ha avuto l'assennatezza di avviare una sistematizzazione nel mare magnum dei corti del festival triestino creando, oltre ai 19 Express, anche altre nuove sezioni.

A partire da quella presentata già sabato sera dopo i cortissimi: Italia in ShorTS, 16 lavori oculatamente selezionati tra i 285 arrivati al festival come candidati. La scelta? Si è guardato, fa sapere Nardulli, verso direzioni più personali, autoriali, che non risultassero ermetiche per lo spettatore e, su tutto, «che trasudassero passione per il cinema inteso come arte»; i 16 si contenderanno il Premio del pubblico e quello AMC al miglior montaggio.

In tempi di cambiamento climatico non poteva mancare un'attenzione speciale all'ambiente: ecco i neonati Eco-ShorTS, 8 corti che saranno al centro della serata di mercoledì, sempre alle 21.15, sempre al Giardino Pubblico: gareggeranno per il Premio Bazzara Caffè, e sarà ancora il pubblico a scegliere il preferito.

Manca qualcosa? Ma la sezione storica per antonomasia, Maremetraggio, che si consolida con 50 corti internazionali in gara offrendo un'eterogenea panoramica su un linguaggio espressivo che si conferma vitale e stimolante.

Sezione imprescindibile, premi più corposi: l'opera vincitrice, cui sarà assegnato il Premio Estenergy/Gruppo Hera, si porterà a casa 4.000 euro; a decretarla, una giuria capitanata dal regista trionfatore lo scorso anno, il brasiliano Leonardo Martinelli.

Altri riconoscimenti previsti: il Premio del pubblico e quello Shorts TV. Inoltre, tutti i corti in anteprima italiana delle 4 sezioni concorreranno per il Premio Mymovies.it votato dagli spettatori online.

Sul versante ospiti, a destare l'attenzione delle spettatrici più giovani sarà senz'altro Massimiliano Caiazzo, 26enne talento esploso nella serie Rai "Mare fuori": è atteso domenica 2 alle 19 al Miela.

Il fuoriclasse Fabrizio Gifuni sarà invece a Trieste nella giornata conclusiva di sabato 8, sempre alle 19 al Miela, a ricevere il Premio Interprete del Presente.

E non possono non tornare tre delle sezioni competitive più amate dai ragazzi. A iniziare da Shorter Kids’n’Teens, vivace "festival nel festival" con 20 cortometraggi da giudicare per bambini e ragazzi, dopo che Manuela Morana li ha preselezionati in un corso di approccio al cinema tra Trieste e Gorizia: adunata al Miela fissata per i pomeriggi di martedì 4 per i Kids (6-10 anni) e di mercoledì 5 per i Teens (11-15 anni). In palio il Premio Shorter Kids, il "gemello" Shorter Teens e il Premio MYmovies.it alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico.

Il festival continua a guardare anche al futuro tecnologico-narrativo con ShorTS Virtual Reality: 5 i lavori visibili su prenotazione, 5 immersioni profonde della realtà virtuale curata da Antonio Giacomin. Che saranno quest'anno lunghe, lunghissime, alcune anche di 20 minuti, da godere attraverso 10 visori in un unico ambiente (Sala Xenia, location new entry) per un'esperienza contemporaneamente individuale e collettiva: tutti vedranno lo stesso film in una sorta "VR cinema".

Previsto anche un workshop in cui si scoprirà come realizzare un video immersivo, e il panel Slow Light – Seeking Darkness: un'esplorazione artistica, culturale e transdisciplinare della mancanza di buio nelle aree urbane e rurali.

E rinnovata sarà anche la ShorTS Comics Marathon, staffetta di tavole disegnate ad hoc che si è svolta nelle scorse settimane supervisionata da Francesco Cappellotto: 40 aspiranti fumettisti hanno lavorato alla rilettura dei classici dei grandi maestri per spiegare a un ideale ragazzo di nome Allan Spielberg, arrivato da un futuro dove il cinema non esiste più, che cosa sia la settima arte. Durante il festival sarà poi presentato il volume che raccoglie i lavori più meritevoli delle precedenti edizioni della Maratona.