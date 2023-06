Condanna di 23 anni all'omicida del 17enne Robert Trajkovic: la rabbia dei famigliari

TRIESTE Ventitré anni di reclusione per Alì Kashim, il ventiduenne che la sera dell'8 gennaio 2022 uccise il diciassettenne Robert Trajkovic nel sottoscala dello stabile di via Rittmeyer 13. L'adolescente era stato strangolato con un cordino al collo per un'assurda questione di gelosia legata a una ragazza che i due si contendevano .Con questa sentenza pronunciata oggi, venerdì 30 giugno, dal giudice Enzo Trucellito al Tribunale di Trieste, si chiude così il processo di primo grado celebrato in Corte di assise. Il pm Lucia Baldovin aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. Dopo la lettura della sentenza, i famigliari di Robert, i genitori e il fratello, hanno urlato "vendetta" all'esterno del tribunale, minacciando di uccidere Alì non appena uscirà dal carcere.La situazione è stata tenuta sotto controllo da numerosi Carabinieri. Video di Andrea Lasorte. L'articolo