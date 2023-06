Una New York che cambia in “A Thousand and one”, il film in sala dal 29 giugno

TRIESTE Una famiglia di colore, non senza problemi, in una Harlem che cambia. E questo dagli anni Novanta fino al 2005. Insomma in A Thousand and one della sceneggiatrice e regista AV Rockwell - in sala da oggi con Lucky Red e Universal Pictures dopo il passaggio al Festival di Taormina -, un ritratto di una New York inedita che passa dalla guida del sindaco Rudolph Giuliani a quella di Michael Bloomberg ed è sempre più malata di gentrificazione (trasformazione di un quartiere popolare in zona lusso, con cambiamento del tessuto sociale e prezzi, ndr).

Protagonista della storia - miglior film drammatico al Sundance Festival 2023 - Inez De La Paz (Teyana Taylor) un'orfana passata attraverso il sistema di affidamento minorile di New York e cresciuta per strada. A Thousand and One inizia nel 1993 quando la donna è detenuta nel penitenziario di Rikers Island. Rilasciata l'anno dopo torna a Brooklyn, sperando di riprendere il suo lavoro di parrucchiera. Qui incontra suo figlio Terry, ferito dalla sua lunga assenza e ormai assegnato a una nuova madre adottiva. Inez, piena di amore per lui, lo rapisce e fugge ad Harlem. Man mano che madre e figlio cercano di adattarsi al loro quartiere, questo diventa irriconoscibile e li trasforma in estranei. Ambientare il film nel 1994 ha un significato speciale per la regista perché è l'anno in cui Rudy Giuliani è diventato sindaco, promettendo di reprimere il crimine anche attraverso la condanna delle infrazioni meno gravi (le cosiddette broken windows, ndr), ma questo non facilita certo la vita a Inez e Terry. A Thousand And One poi passa al 2001, l'anno in cui la città adotta la politica di «fermo e perquisizione» e arriva fino al 2005 con le politiche di gentrificazione del sindaco Michael Bloomberg. «New York - spiega la regista a Roma - è il terzo protagonista di questo film, il cattivo senza volto. In realtà la storia di questa famiglia è sempre collegata a quello che le succede intorno. Nella prima parte c'è l'elezione del sindaco Giuliani con tutti gli ostacoli legati alla sua politica, ostacoli che aumentano con Bloomberg». Quanto c'è di personale in questa storia? «Certo sono cresciuta a New York e Inez rappresenta in fondo tante donne che ho conosciuto e che portano sulle loro spalle intere famiglie. Mi piaceva infine l'idea che questa storia potesse essere un pò terapeutica per tante persone che vivono situazioni simili. Sicuramente la volontà di questo lavoro era quella di voler riflettere su cosa è stata New York negli anni Novanta fino ai primi anni 2000. Negli anni Novanta - sottolinea la regista - New York era una città più malfamata, ma anche più colorata e piena di energia mentre poi negli anni 2000 diventa una città di vetro e acciaio, una città più dura e non più di mattoncini rossi». Dice, invece, Teyana Taylor, superstar dell'R&B e cantautrice: «La storia di Inez mi è piaciuta subito perché mi ricordava tante donne della mia vita, compresa mia madre. Il personaggio insomma era potente e forte. Quali sono i registi di riferimento di Rockwell? »Sicuramente Spike Lee e Martin Scorsese, sono onorata - dice la regista - di essere sulle loro orme nel raccontare la mia amata New York«