Quartetto Rilke in concerto sabato a Cormons

Sabato 24 Giugno 2023, alle 17.30, all'Azienda Agricola Barbieri Adele - Tenuta Della Casa di Cormons (GO) suonerà per "Estate in Musica", la rassegna musicale organizzata dalla Società dei Concerti Trieste, il Quartetto Rilke, ensemble nato nel 2021 all’interno della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado a Milano, già molto richiesto, cimentandosi con i quartetti di Mozart e Schumann.

Due capolavori per quartetto di espressione più intima e riservata il primo, di Mozart, in cui spicca il ruolo del violoncello, più appassionato e dal ritmo complesso, il secondo, in cui spicca l'accesa sensibilità romantica del compositore. Musica da "assaporare" tra le colline e i vigneti del Collio goriziano con l’aggiunta di una degustazione dei vini realizzati in azienda in abbinamento a prodotti del territorio.

In caso di maltempo il concerto si terrà al coperto, nella suggestiva cantina vini.

Estate in Musica 2023

"Estate in Musica 2023" è una parte importante dei 40 eventi del FESTIVAL di Musica Classica nei luoghi più suggestivi d’Italia “Musica con vista”, realizzato dal Comitato AMUR, di cui la Società dei Concerti di Trieste è membro fondatore, che dal 2020 propone in tutta Italia appuntamenti con la musica dei migliori giovani musicisti italiani e internazionali, resa possibile grazie a Poste Italiane e Aon.

A rendere unica questa rassegna non è solo il talento dei musicisti ma anche i luoghi in cui vengono proposti, ricchi di fascino e storia: borghi, dimore storiche, teatri, giardini, aziende agricole, siti culturali.

A questi vengono affiancate degustazioni, escursioni, passeggiate, tutti suggerimenti originali che Le Dimore del Quartetto coordinano e segnalano per il pubblico più vario con la preziosa collaborazione di Touring Club Italiano, Garden Route Italia e FAI Fondo per l’Ambiente Italiano. La rassegna "Estate in Musica 2023" è resa possibile grazie al MIC-Direzione Generale dello Spettacolo, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzata con la collaborazione del Comune di Muggia, del Parco e Castello del Museo di Miramare e della Tenuta Della Casa insieme al sostegno della Fondazione Benefica Kathleen Casali e di sponsor privati.

Biglietti presso la Segreteria della SdC, online su Vivaticket oppure la sera del concerto alla biglietteria.

Festival Musica con vista

Il festival MUSICA CON VISTA è organizzato dal Comitato AMUR e Le Dimore del Quartetto, è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Poste Italiane e Aon, con il patrocinio di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, e vede come partner: Fondazione Italia Patria della Bellezza, Fondazione Symbola e Associazione Civita. FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Associazione Dimore Storiche Italiane, Associazione Civita, Garden Route Italia, Fondazione Symbola, Fondazione Cologni dei Mestieri dell’Arte, Museimpresa, The Branding Letters.