Nei Suoni dei Luoghi, 34 concerti sul confine italiani e sloveni insieme

TRIESTE Il Festival di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi ha presentato il cartellone della 25° edizione, confermando il suo carattere internazionale e transfrontaliero. Saranno 34 i concerti che da luglio a dicembre interesseranno 28 comuni, in alcune fra le più belle località del Friuli Venezia Giulia, dell’Austria e della Slovenia.

Il via alla kermesse sarà il 5 luglio, alle 21, in Corte Morpurgo a Udine, con il progetto internazionale “Opera(zione)tango”, con il fisarmonicista e bandoneista Mario Stefano Pietrodarchi, il soprano kazaro Nadezhda Nesterova, il Quitetto dell’Orchestra dei Virtuosi di Kievo e i ballerini Andrea Vighi e Chiara Benati.

Fra gli eventi di particolare importanza ci sono certamente quelli di avvicinamento a Go! 2025, un circuito di concerti lungo la fascia confinaria italo-slovena con protagonisti musicisti italiani e sloveni. Ad aprire questo ciclo il 18 luglio a Palazzo De Grazia a Gorizia sarà l’ensemble sloveno Ljubljana Saxophone Quartet, assieme al soprano italiano Sara Della Mora.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 11 agosto all’azienda agricola Lis Neris di San Lorenzo Isontino, con il TRN Trio, formato dagli sloveni Rebeka Dobravec (pianoforte), Neža Nahtigal (violino), Tara Korica (violoncello) e gli italiani Hanna Schmidt (violino), Riccardo Penzo (viola) e Alessandro Del Gobbo (pianoforte). Terzo appuntamento “Verso GO! 2025” sarà il 22 agosto nel Giardino dell’incontro dei Musei provinciali di Borgo Castello a Gorizia, con l’ensemble formato da Sofia Battini (flauto), Matteo Rühr (flauto), Christian Soranzio (sax), Cristiano Brusini (tromba) e Alvin Ćućić, (pianoforte).

Il quarto appuntamento, inserito nell’ambito del progetto di “Musica e cammino”, si terrà in Slovenia con “I Suoni della Pace - Zvoki Miru - The Sounds of Peace”. Sabato 2 settembre alle 20, al Monumento della Pace di Cerje di Miren-Kostanjevica, protagonisti saranno Riccardo Penzo (violino) Hanna Schmidt (violino) e la slovena Ema Krečič (violoncello). Dalle 10.30 del mattino si svolgerà anche la camminata lungo il sentiero Walk of Peace con accompagnamento di guida storica.

Sabato 3 settembre un nuovo appuntamento, questa volta sulla Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi a Ronchi dei Legionari. Alle 18 andrà in scena il concerto per il tramonto con la cantautrice Amara, accompagnata da Valerio Calisse (tastiere), Alessio Artoni (flauto bansuri / flauto traverso) e U.T. Gandhi (percussioni).

Quinto appuntamento del ciclo sarà il 9 settembre al Convento Francescano di Kostanjevica, Nova Gorica con l’ensemble formato da Christian Iacuzzi (clarinetto), Hanna Schmidt (violino), Ema Krečič (violoncello), Alvin Ćućić (pianoforte), Rebeka Dobravec (pianoforte). L’ultimo appuntamento lungo il confine italo-sloveno del ciclo verso Go! 2025 sarà in Slovenia, al Castello di Kromberk di Nova Gorica nuovamente con il TRN Trio, assieme a Hanna Schmidt e Riccardo Penzo.

Il 7 ottobre il festival sconfinerà in Austria, a Kitzbühel, con un concerto dell’ensemble transfrontaliero italo-sloveno composto da Riccardo Penzo e Hanna Schmidt al violino ed Ema Krečič al violoncello.

Da segnalare il giorno 1° dicembre il concerto al buio “Gospel Vibrations in the dark” all’Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste con il pianista Mauro Costantini e gli Harmony Gospel Singers. Info e prenotazioni a prenotazioni@associazioneprogettomusica.org e visitando il sito www.neisuonideiluoghi.it