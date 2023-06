Parole, diritti e lotta alle discriminazioni: 18 podcast contro gli stereotipi di genere

TRIESTE Dalla “mancanza di tempo” legata alla difficoltà di trovare equilibrio tra vita lavorativa e privata alla disparità di retribuzione tra donne e uomini, derivante da questioni strutturali e pregiudizi che sottovalutano il lavoro delle donne. E poi gli stereotipi che equiparano il successo agli atteggiamenti e all’aspetto maschile, e le pressioni sociali legate all’aspetto fisico, che colpiscono le donne in modo sproporzionato, facendole concentrare, nel contesto della prevenzione, sull’aspetto estetico invece che sulla salute in generale. Sono solo alcuni dei temi toccati dai 18 podcast multilingua, registrati in inglese, italiano e sloveno, per raccontare, attraverso altrettante parole chiave, il mondo delle donne e gli ostacoli che devono superare: insieme compongono la «prima libreria virtuale e transfrontaliera contro gli stereotipi di genere e le discriminazioni», nata tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia grazie al progetto The Right Words: language education against gender discriminations (Le parole giuste: educare al linguaggio contro la discriminazione di genere), finanziato dall’Ue sotto il cappello Erasmus+.

Durato 18 mesi, il progetto ha visto lavorare fianco a fianco Cisl Fvg, come capofila, il dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione dell’Università di Trieste, la School of advanced social studies di Nova Gorica, e le associazioni Diritti a prescindere di Udine e Listina raznolikosti Slovenija di Lubiana. Domani dalle 9 nella sede della Regione di via Cavour a Trieste ci sarà l’evento finale del progetto, durante il quale verranno presentati i podcast, frutto di un confronto a più voci e di diversi punti di vista. Sono state infatti oltre un centinaio le persone di diversa estrazione, età, sesso, storia personale e professionale, che tra Fvg e Slovenia si sono incontrate e, attraverso specifici focus group, hanno discusso, sulla base della propria esperienza personale e lavorativa, su 16 parole chiave, relative a quattro ambiti tematici (la medicina di genere, la comunicazione, la contrattazione e la conciliazione) e individuate dai partner del progetto come particolarmente rilevanti rispetto alla parità di genere. A queste 16 parole ne sono state aggiunte due, ritenute trasversali rispetto ai quattro ambiti: “senso di colpa” ed “emergenza”, quest’ultima legata al periodo pandemico, che ha particolarmente penalizzato le donne.

«L’obiettivo del progetto era quello di rispondere in termini positivi e concreti al tema delle pari opportunità e dell’inclusione, intervenendo sul linguaggio e sulle parole usate comunemente per descrivere diversi ambiti legati al mondo femminile», spiega Mariateresa Bazzarro, che si è occupata dell’iniziativa per conto di Cisl Fvg. Il tutto partendo dalla convinzione che, se correttamente comprese, le parole possono alimentare quel cambiamento culturale necessario ad abbattere gli stereotipi che, di fatto, si traducono in una limitazione delle opportunità per le donne, in ambito professionale e sociale. «Con questo progetto abbiamo voluto tentare, attraverso un approccio collettivo e multidisciplinare, di ricostruire e restituire il senso profondo di alcuni termini chiave e dei diritti a esse connessi, per riscrivere un nuovo vocabolario di parole come flessibilità, gestione del tempo, carriera, benessere, prevenzione. Con un confronto anche tra due diversi paesi e culture, che abbiamo tentato di restituire nei podcast realizzati», conclude Bazzaro. I i podcast, realizzati dalla ditta Delta Studios di Remanzacco, saranno disponibili al pubblico sulla piattaforma Spotify e sui social e le pagine web dei partner del progetto.