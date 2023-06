Festival del giornalismo a Ronchi, premiata Floriana Bulfon: «La paura è qualcosa di necessario, ma non vuol dire fermarsi»

RONCHI Si chiude oggi, domenica 18 giugno, il Festival del Giornalismo, edizione numero nove.

Tra gli appuntamenti conclusivi dell’iniziativa organizzata a Ronchi dall’associazione Leali delle Notizie c’è, alle 21, al palatenda, la cerimonia di consegna del premio Daphne Caruana Galizia, la cronista maltese uccisa nel 2017 in un attentato dinamitardo.

A vincerlo, quest’anno, è Floriana Bulfon, giornalista friulana freelance che lavora principalmente per Repubblica, ma anche per la Rai e per molte testate straniere, attualmente nelle librerie con “Macro mafia. La multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo” (Rizzoli, pagg. 204, euro 16).

Sempre il palatenda, ospiterà alle 21.45 l’incontro dal titolo “Giornalisti minacciati. Colpevoli impuniti” e ad affrontarlo ci saranno Carlo Bartoli, Stefano Corradino, Giuseppe Paciolla e Anna Motta, Pavol Szalai e Cristiano Degano. Sempre nella giornata odierna e nello stesso posto, un altro appuntamento alle 19.30: Jesús Bastante, Riccardo Cristiano, Emiliano Fittipaldi, Francesco Zanardi e Nicola Graziani si confronteranno sul tema “La Chiesa: scandali di pedofilia”. Al Giardino di Piazzetta dell'Emigrante alle 18.45 va infine segnalata la presentazione del libro di Linda Giannattasio “Io dico no alle fake news” (Mondadori, pagg. 139, euro 14,90). Con l’autrice converserà Stefano Corradino.

Floriana Bulfon, può raccontare in breve i contenuti di “Macro mafia”?

«È la storia di quattro broker, padrini del settore logistico. Controllano un terzo del mercato della cocaina in Europa, ma non trafficano solo in droga. Hanno tutti una dimensione glocal: sono molto forti nei loro territori, ma contemporaneamente si muovono a livello internazionale, sfruttando le fragilità della globalizzazione. Quindi, vivono in Paesi dove l’estradizione è più difficile e riciclano denaro negli Stati off shore e utilizzano i punti deboli dei porti, dov’è possibile far uscire le merci. Ecco, questi personaggi agiscono un po’ come l’Opec, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio: controllano il mercato stabilendo prezzi e quantità di modo da fare la fortuna o meno di un clan. Ciò in quanto possono far arrivare determinati prodotti all’uno o all’altro clan, proprio attraverso il controllo della rete logistica».

Perché ha scelto di specializzarsi soprattutto in fatto di mafia e di criminalità organizzata?

«Anche se alle mafie siamo quasi rassegnati, rasentando l’indifferenza, facendo la giornalista in Italia non posso non essere interessata all’immedesimazione tra economia criminale e legale. Sì, mi interessa come ci sia una pervasività per quanto riguarda gli aspetti finanziari e sociali delle nostre vite. Inoltre, sono attratta dal tema proprio per quanto riguarda il mio percorso personale, anagrafico: ho iniziato a pensare di voler fare questo mestiere, ad avere una certa coscienza civile nell’adolescenza ed è in questa fase che ci sono state le stragi di mafia, eventi che ci hanno scosso e che mi hanno portato a una scelta di vita ben precisa».

Quante volte ha avuto paura?

«Molte, ma credo che la paura sia qualcosa di necessario. Senza paura si finisce per essere incoscienti: la trovo quindi fondamentale per sapersi muovere e, nel mio caso, per poter continuare a raccontare certe storie. Aver paura, però, non significa fermarsi: perché quello che le mafie vogliono è proprio il silenzio».

Lei è nata a San Daniele. Com’è ora il suo legame con il Friuli?

«Fortissimo, anche perché mia madre e i miei parenti più stretti vivono in regione. Ed è un legame così forte che mia figlia di pochi mesi si trova ad ascoltare una nonna che parla in friulano, perché per me è importante che lo impari. Sì, il Friuli è la mia terra, anche se l’ho lasciata da giovane. Le mie radici sono lì, a partire dall’aver vissuto nei primi 6 anni dentro le baracche, a causa del terremoto. Ciò mi ha permesso di sviluppare un senso di comunità e di iniziare a capire come ricostruire le cose. Da piccola disegnavo soltanto case, visto che i miei parlavano soltanto di un’abitazione dove vivere. Inoltre, si tratta di una regione di confine, di mescolanza, che ci consente un arricchimento da coltivare».

Che significato ha quindi un premio legato al giornalismo?

«È importante, anche per le difficoltà del mestiere che facciamo: io sono una free lance e so bene che questa professione è fatta di solitudine e criticità legate al portare avanti per mesi un lavoro, al subire intimidazioni, al sopportare querele e richieste di risarcimento. Io, per esempio, vivo sotto scorta e questa è indubbiamente una limitazione alla mia vita. Che questo impegno venga riconosciuto attraverso un premio è allora significativo. E lo è anche perché si tratta di un premio in memoria di Daphne Caruana Galizia: quello che lei ha fatto è stato straordinario. La sua Malta, tra l’altro, somiglia all’Italia: sembra che in nome del quieto vivere abbia la stessa disponibilità a chiudere gli occhi per quanto riguarda quella zona grigia, rappresentata dal legame tra colletti bianchi e criminalità organizzata».