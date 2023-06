Giorgia al Rossetti di Trieste con il nuovo Blu 1: «È un viaggio nel tempo»

TRIESTE «È un viaggio un po’ in avanti e un po’ indietro. È la prima volta che faccio un tour nei teatri . Quando entriamo per il soundcheck in questi posti meravigliosi, io e i musicisti della band siamo incantati e ci perdiamo a fare foto e selfie. Manca il fiato se pensi alla storia di questi luoghi. So che sarà così anche al Rossetti. Come popolo dovremmo essere più protettivi verso questa bellezza. E poi, dopo tanti anni di palasport, è stato bello riscoprire di poter sentire bene ogni nota».

Giorgia, una delle voci pop soul italiane più amate, fa tappa al Politeama Rossetti il 3 giugno alle 21, a distanza di quattro anni dal suo ultimo concerto in regione, con il “Blu Live”.

Incentrato sul nuovo album “Blu1” uscito a febbraio, contiene il singolo “Parole dette male” con cui ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo classificandosi sesta (nonostante i pronostici la piazzassero sul podio), mentre era arrivata quarta nella serata delle cover, duettando con la collega e amica Elisa. La popstar monfalconese sarebbe stata probabilmente presente anche al Rossetti, non fosse per la concomitanza che la vedrà sabato e domenica esibirsi all’Arena di Verona con lo spettacolo “Elisa with Dardust – an intimate Arena”.

C’è però una giovane talentuosa cantante triestina, Giorgia Giurco, nome di battesimo datole proprio in onore della cantante romana, oggi impegnata anche con il progetto tributo “Giorgia canta Giorgia” che dai social sta lanciando accorati appelli per, se non duettarci, almeno incontrare la sua eroina: chissà se farà breccia.

Di certo Giorgia sarà sul palco con la sua super band formata da: Diana Winter alla voce e chitarra, Andrea Faustini alla voce, Fabio Visocchi alle tastiere e Pro Tools, Gianluca Ballarin al piano e tastiere, Mylious Johnson alla batteria, Sonny T. al basso, chitarra e direzione musicale. Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, ha alle spalle trent’anni di carriera nella quale ha ottenuto 25 dischi di platino consegnando alla storia una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone; ha collaborato con Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys, in Italia ha venduto circa 8 milioni di copie, con 12 album nella top-ten. Al Rossetti non possono mancare in scaletta le sue hit: “Come Saprei” con cui ottenne la vittoria a Sanremo nel 1995, “Di sole e d’azzurro”, “Girasole” o “Gocce di Memoria” dedicata all’ex compagno e cantante soul Alex Baroni scomparso prematuramente nel 2002 e mai dimenticato.

«Andare sul palco è un grande atto di coraggio. O dai qualcosa di nuovo, di diverso o è meglio tacere» aveva detto Giorgia durante un periodo di pausa e di crisi, da cui però è uscita trovando nuovi stimoli con il team produttivo di Big Fish e gli autori che hanno lavorato con lei (Mahmood, Dardust, Elisa, Francesca Michielin, Ghemon, Bianco, Jake La Furia) e l’ospite Gemitaiz, che l’hanno aiutata a costruire “Blu1”, un album che è italiano e internazionale al tempo stesso, moderno ma con radici profonde. Gli ultimi biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro.