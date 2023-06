L’intervista

Il Fantasma dell’opera si prepara al Rossetti di Trieste: «Sarà un evento unico»

Il regista Federico Bellone ha effettuato i primi sopralluoghi a Trieste per la messa in scena. La prima assoluta il 4 luglio: «Ci saranno effetti, come il fuoco, assolutamente incredibili»

Stefano Bizzi