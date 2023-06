Premio Calvino, tra i finalisti l’esordiente triestino Alberto Liverani

TRIESTE Il Premio Calvino ha annunciato i finalisti della XXXVI edizione: tra loro, c’è anche il triestino Alberto Liverani.

Il suo libro “Internetà” allude a un incombente futuro in cui a dominare è Internet con il suo corteo di social. Nelle dense pagine del testo, il lettore incontra otto racconti che si svolgono sul filo conduttore di una vera e propria fusione tra umano e digitale. Chiude l’opera un saggio in stile pseudo-accademico elaborato qualche secolo dopo, a internet ormai estinta. Gli analisti del futuro, per capire, avranno a disposizione solo brevi stralci sopravvissuti delle narrazioni precedenti. Un’idea insolita, una lingua contaminata dal gergo anglicizzante della rete, che ha dunque conquistato la giuria, composta da Carla Benedetti, Giorgio Fontana, Giovanni Greco, Andrea Moro, Nicoletta Vallorani, e chiamata a scegliere nove testi inediti di autori esordienti

Tra questi appunto Alberto Liverani, 26 anni quest’anno, nato a Trieste dove tuttora vive. Dopo il classico, ha frequentato vari corsi universitari (da Fisica a Trieste, a Lettere Moderne a Padova, per iscriversi infine al DAMS di Gorizia). Lavora in campo sportivo come maestro di sci e in campo cinematografico come assistente alla regia per la Friuli Venezia Giulia Film Commission (collaborando, tra l’altro, a film dei Manetti Bros., di Salvatores e di Anastapoulos). Nel 2020 ha pubblicato il racconto Mememorfosi sulla rivista online “La Nuova Verde”.

Gli altri otto testi inediti di autori esordienti sono:

O’Cane di Luigia Bencivenga, Gli incarnati di Alessio Caliandro, Pietà di Antonio Galetta, Il vestito più leggero di Marina Guglielmi, White people rape dogs di Jacopo Iannuzzi, Giallo buio di Licia Martella, Nataroccia di Silvana Miano, La malinconia dei coralli di Giuseppe Quaranta.

La premiazione martedì 6 giugno

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 6 giugno, a partire dalle ore 17, al Circolo dei lettori di Torino, alla presenza dei finalisti, dei giurati e del direttivo del Premio.

Sarà possibile seguire la cerimonia anche in diretta streaming sul profilo Facebook e sul canale YouTube del Premio (@premio.calvino).

A partire da mercoledì 31 maggio, sul sito del Premio (www.premiocalvino.it) saranno disponibili, due al giorno, i video di presentazione dei testi finalisti: conterranno la voce dell’autore, la lettura di un brano e una breve analisi critica.