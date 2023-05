I dinosauri da Londra invadono il teatro Rossetti di Trieste

TRIESTE Ci sarebbe da chiedersi che cosa abbiano dichiarato al confine i tecnici inglesi che hanno portato un Tyrannosaurus Rex, un Triceratopo, un Giraffatitan, un Microraptor e un Segnosauro al Rossetti dove, mercoledì 17 maggio, alle 20.30, alla Sala Generali del Politeama Rosetti, debutteranno con l’attrice Romina Colbasso in Dinosaur’s world Live.

Lo straordinario family show arriva in esclusiva, per la prima volta in Italia, direttamente dal West End dove tornerà in scena la prossima estate. «Non vedo l’ora di scoprire la reazione dei bambini di Trieste di fronte a uno spettacolo così entusiasmante», spiega Romina Colbasso, appena rientrata da Londra dove ha preso parte alle prove di questo progetto che è stato tradotto in italiano per le repliche triestine.

«Con me - aggiunge - ci saranno gli straordinari marionettisti Thomas Gamble, Rhea Locker-Marsh, Sharon Sze, Ross Lennon, Nick Halliwell e William Uden, attori diplomati che hanno scoperto la passione e la gioia di manovrare questi enormi macchinari”. E la magia sta proprio lì, in questi movimenti «impressionanti. Loro, gli attori, entrano nelle strutture e il dinosauro si anima».

«Ho passato due settimane a guardarli estasiata», racconta la Colbasso. Strabilianti creature che sembra riduttivo definire come marionette, soprattutto perché molto diverse da quelle storiche della tradizione italiana, i dinosauri prendono vita grazie all’abilità di Max Humphries nell’idearli come se fossero reali e alla regia di Laura Cubitt, che all’attivo ha una partecipazione a spettacoli come War Horse o The curious incident of the dog in the Night-time.

Dinosaur’s World Live è show capace di far vivere i pericoli e le delizie del mondo dei dinosauri agli spettatori che, assieme all’esploratrice protagonista, attraverseranno territori inesplorati per scoprire un panorama preistorico.

«È uno spettacolo che va bene per tutte le età, che non potrà che stupire tutti e che conta sulla partecipazione dei giovanissimi spettatori», spiega ancora Colbasso, alla sua prima esperienza in uno spettacolo per bambini, e che si augura presto si presenti la possibilità di fare una tournée italiana.

Ci saranno repliche dedicate alle scuole (il 18 e 19 maggio) - per accedere alle quali si prega di contattare il Teatro Rossetti - sia repliche aperte a tutti (nello specifico quelle di mercoledì alle 20.30, del 19 maggio alle 19.30 e del 20 maggio alle 16 e alle 18.30). I prezzi dei biglietti vanno dai 29 ai 15 euro con riduzioni, naturalmente per i bambini (dai 20 ai 12 euro) e per gli abbonati al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.