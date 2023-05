Debutta Turandot al Verdi. Kolar: «La mia principessa sceglie di essere sola»

TRIESTE. Già protagonista nell’edizione 2019, il soprano croato Kristina Kolar ritorna oggi a indossare il costume della Principessa Turandot nell’omonima opera di Giacomo Puccini, ultimo titolo in cartellone che debutta venerdì 12 maggio alle 20.30 al Teatro Verdi. «Sono molto felice di rifarlo per la seconda volta al Teatro Verdi perché qui apprezzano molto la mia professionalità, tanto che un anno fa ho fatto Tosca e prima ancora pure Nabucco. Devo dire che mi sento come fossi a casa perché, in fondo, Fiume non è lontana da qui, la città è vicina al mare e anche noi abbiamo un canale di Ponterosso come voi. Per tutte queste cose mi sento molto legata a Trieste».

Ruolo molto impegnativo ma adeguato alla sua vocalità, per Kolar la principessa è una ragazza che sceglie deliberatamente di essere sola, come le donne emancipate di oggi possono scegliere di essere libere di lavorare, di non sposarsi e non diventare madri. «Poi Turandot appare anche gelida perché, conoscendo la storia di famiglia, sente di rivivere su di sè la medesima violenza subita dalla sua ava e che vuole vendicare con l’uccisione dei pretendenti, ma questo è un particolare di fantasia che logicamente non condivido mentre musicalmente trovo adeguato far finire l’opera con la morte di Liù».

In carriera da ventisette anni e inizialmente come mezzosoprano, da una decina d’anni Kristina è passata al registro sopranile, debuttando in tutti i principali ruoli di lirico spinto e drammatico. «Ho fatto più di cinquanta volte Aida – racconta – e poi Lady Macbeth, Tosca e Nabucco, così di fatto è cresciuta la mia carriera in un repertorio non abbordabile da tutte, perciò ritengo di aver fatto un buon lavoro. Ci sono ancora altri grandi ruoli verdiani come Ballo in maschera, Don Carlo e Forza del destino che devo preparare anche se ‘the impossibile dream’ rimane Mimì».

Al suo fianco, come nella precedente edizione, il tenore francese Amadi Lagha nel ruolo di Calaf «un principe che ha perso il suo regno e cerca il riscatto attraverso la conquista di Turandot. Vuole il potere e l’innamoramento è lo strumento per ottenerlo». Lagha - che identifica l’elemento più eclatante della chinoiserie di Turandot nell’uso della gamma pentatonica che ricorre come una sorta di leit-motiv in tutta la partitura - ha cantato innumerevoli volte Calaf, «un ruolo che mi piace e che si addice bene alla mia vocalità».

A lui è assegnata l’aria forse più famosa di tutta la storia dell’opera che è l’esplosiva ‘Nessun dorma’. «Ma io – dice Amadi – trovo molto interessante anche ‘Non piangere Liù’ che va cantata in modo molto dolce e dimesso e comunque entrambe le romanze sono due momenti chiave che segnano l’evoluzione drammaturgica e vocale del personaggio. Ma forse il momento più interiore, meno sfidante, è quando arriva ‘il mio nome non sai’, frase stupenda. È forse L’unico momento più intimo, in cui Calaf si scioglie e acquista umanità. Qui tutto tende a esprimere una frase d’amore, lui la propone come un indovinello per lei, ma il modo smorzato in cui lo dice dopo le scintille degli enigmi lascia trasparire un’insospettata dolcezza in Calaf, che forse solo ora sente di amare veramente».

Turandot di Giacomo Puccini su libretto di Adami e Simoni sarà in scena al Teatro Verdi da oggi fino a domenica 21 maggio nell’allestimento della Fondazione Verdi per la regia di Davide Garattini Raimondi, scene e disegno luci Paolo Vitale, costumi Danilo Coppola, assistente alla regia e movimenti scenici Anna Aiello. Sul podio il maestro Jordi Bernàcer, nel cast Kristina Kolar/Maida Hundeling (Turandot), Amadi Lagha/Carlo Ventre (Calaf), Ilona Revolskaya/Angela Nisi (Liù), Marco Spotti/Gabriele Sagona (Timur), Nicolò Ceriani (Ping), Saverio Pugliese (Pang), Enrico Iviglia (Pong), Gianluca Sorrentino (L’imperatore Altoum), Italo Proferisce (Mandarino), Federica Guina/Anna Katarzyna Ir (Prima ancella), Luisella Capoccia/Silvia Verzier (Seconda ancella), Massimo Marsi/Roberto Miani (il Principe di Persia), maestro del Coro Paolo Longo, con la partecipazione del Coro ‘I Piccoli Cantori della Cità di Trieste’ diretti da Cristina Semeraro e della Civica Orchestra di Fiati Verdi–Città di Trieste.