Quarant’anni di Teatro a Monfalcone: il programma dei festeggiamenti

Cinque serate di concerti (da lunedì 8 a mercoledì 17 maggio) con le nove Sinfonie di Beethoven per abbracciare il pubblico e festeggiare assieme i 40 anni del teatro Comunale di Monfalcone, che fu inaugurato il 17 maggio 1983, nell’ambito del festival “Richard Wagner 1813/1883 che condusse poi alla prima Stagione teatrale 1983-1984.

Il Teatro comunale di Monfalcone compie 40 anni: ecco la sua storia 06 Maggio 2023 l’anniversario

Il progetto artistico per celebrare il quarantennale è curato dai maestri Davide Cabassi e Antonio Tarallo. Verranno offerte al pubblico (concerti gratuiti) le nove Sinfonie di Beethoven, nella trascrizione di Theodor Kirchner per due pianoforti a 8 mani. Nove sinfonie, che narrano un elenco di emozioni, ciascuna affidata a un pianista affermato che interpreterà ogni opera insieme a tre giovani talentuosi studenti. Il Comunale di Monfalcone vedrà dunque sul palco una coppia di pianoforti a sera, per un totale di 36 straordinari interpreti. I pianisti sono Luca Rasca, Luca Trabucco, Giampaolo Stuani, Davide Cabassi, Antonio Tarallo, Alessandro Marangoni, Alfonso Alberti, Andrea Carcano, Luca Schieppati.

Per celebrare la ricorrenza del quarantennale, il Comune ha invitato a intervenire a questa festa condivisa la grande famiglia dei teatri del territorio, facendo appello al protocollo d’intesa #teatrinrete, che sin dal 2018 vede il teatro di Monfalcone operare in sinergia con altre realtà culturali e teatrali del territorio: teatro Comunale di Cormòns, teatro Verdi di Gorizia, Nuovo teatro Comunale di Gradisca, Kulturni Dom e Teatro nazionale Sloveno di Nova Gorica. Il maestro Federico Pupo, curatore della stagione musicale:«Il compleanno è una gioia e il pensiero è andato subito alla Nona sinfonia di Beethoven e poi al progetto dei maestri Cabassi e Tarallo. Le nove sinfonie sono un elenco di emozioni: Beethoven le scrisse per esprimerle, non su commissione. Il fatto che ci siano dei docenti a coinvolgere i loro studenti risponde all’obiettivo di passaggio generazionale cui si è lavorato in questi anni».