l’intervista

Fantasma dell’Opera, Karimloo si racconta: «Una storia d’amore senza fine che riesce a toccare tutti»

Da New York, dov’è in scena a Broadway, l’artista di origine iraniana racconta l’attesa per la produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dal 4 luglio al Rossetti

Stefano Bizzi/ INVIATO A NEW YORK