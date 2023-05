Il Conservatorio Tartini di Trieste festeggia 120 anni al teatro Rossetti

TRIESTE È una delle più longeve istituzioni musicali d'Italia, rientra nei 13 Conservatori storici nazionali ed è uno dei principali Conservatori d'Europa: con i suoi 120 anni, che si appresta a festeggiare nel corso del 2023 forte di un accresciuto slancio produttivo, il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, con sede nello storico e centralissimo Palazzo Rittmeyer, si conferma realtà di riferimento per l’alta formazione musicale e per la sua attività produttiva, come dimostrerà il concerto per i 120 anni del Conservatorio, in programma mercoledì, alle 20.30, sul palcoscenico del Politeama Rossetti di Trieste.

In scena tornerà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini, un organico forte di oltre sessanta giovani musicisti iscritti ai corsi superiori e specialistici, attraverso la collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini per "Aspettando l’Adunata 2023". Sul podio salirà la direttrice Silvia Massarelli, tra le più riconosciute bacchette del nostro tempo: prima donna direttore d’orchestra a vincere il “Grand Prix de Direction d’Orchestre” al concorso internazionale di Besançon (Presidente della giuria Manuel Rosenthal), è stata Premio della Critica al Concorso Prokofiev di San Pietroburgo e unica vincitrice del Concorso Robert Blot di Parigi.

Il programma seguirà un filo rosso dedicato a Camille Saint-Saëns e al suo Concerto per pianoforte e orchestra nr. 5 in fa maggiore op. 103 “Egiziano”, una partitura in gran parte composta nel 1895 durante un soggiorno del musicista a Luxor, e che per questo ha introiettato nel suo tappeto sonoro diversi spunti armonici e ritmici d'ascendenza mediorientale. Al pianoforte l’Orchestra del Tartini sarà integrata dal solista Andrea Furlan, musicista talentuoso e pluripremiato in molte competizioni internazionali. La seconda parte del concerto sarà dedicata invece alla musica del compositore russo Vasilij Kalinnikov e in particolare all’intensa Sinfonia nr. 1 in sol minore, che vanta una esecuzione del 1943 registrata dalla Nbc Symphony Orchestra, per la direzione di Arturo Toscanini.Silvia Massarelli è docente titolare al Conservatorio Tartini di Trieste per la cattedra di Esercitazioni Orchestrali, disciplina che ha insegnato precedentemente in altri Conservatori come quello di Santa Cecilia a Roma.

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini integra ai giovani musicisti iscritti ai corsi superiori e specialistici del Conservatorio i migliori studenti dei corsi propedeutico accademici nonché, in particolari occasioni, giovani diplomati ed alcuni docenti, assicurando così continuità alla formazione, pur nel naturale avvicendamento dei suoi componenti. L’Orchestra affianca alla sua funzione formativa istituzionale una notevole attività concertistica, che viene regolarmente svolta presso vari teatri, in Italia e all’estero, in collaborazione con enti di rilevante prestigio musicale. Ha realizzato varie registrazioni discografiche, radiofoniche e televisive.

Ingresso libero su prenotazione al numero 040.6724911, oppure su infoline conts.it.