Paolo Giordano a Trieste: «Con Scienza e Virgola la ricerca si fa esperienza»

TRIESTE «Una chiamata a partecipare, anche in modo gioioso, al progresso scientifico». Lo scrittore Paolo Giordano descrive con queste parole il Festival Scienza e Virgola, di cui è direttore artistico. Decine di incontri, presentazioni di libri, spettacoli e workshop dal 4 al 9 maggio - con una chiusa il 24 maggio al Miela con l’incontro fra David Gross, Premio Nobel 2004 per la teoria della ‘libertà asintotica’, e l’italiano Giorgio Parisi, Premio Nobel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi -, organizzate dalla Sissa in collaborazione con un nutrito gruppo di enti in varie in vari luoghi di Trieste, dal teatro Miela al Caffè San Marco.

Di che cosa si parlerà quest’anno Scienza e Virgola?

«Il tema - risponde Paolo Giordano - è l’avvicinamento, in particolare tra le nostre esperienze individuali e il progresso scientifico. Parleremo di etologia, di bioetica, di fisica teorica e di tanti e diversi ambiti scientifici con l’intenzione di mostrare come questo macrocosmo così disparato di settori, in realtà, entri in continuazione nelle nostre vite».

Oltre a creare conversazioni tra varie discipline, c’è una diversità anche nei formati.

«L’idea dell’avvicinamento sta molto anche nelle modalità: i laboratori, il teatro, il cinema, i fumetti, le scuole. Ho l’impressione che questi vari modi di partecipare alla scienza e alla sua narrazione saranno sempre più importanti. Vorrei che passasse questo alla città: non è solo il venire a ascoltare delle persone esperte che parlano, ma è anche venire a vivere delle esperienze».

Chi sono gli ospiti?

«Parto con le incursioni che io faccio nel Festival, che sono momenti a cui sono particolarmente legato. Con Antonella Lattanzi ci addentriamo dentro a un percorso di ricerca di genitorialità, in un modo anche un po’ crudo. Con Francesca Manocchi, invece, si sconfina in altri territori, più legati alla guerra e all’attualità. Sono occasioni per ibridare il territorio scientifico con nuove riflessioni. Sicuramente uno degli incontri centrali è quello con Sheila Jasanoff, che riflette da anni su come trovare un punto di contatto e di equilibrio tra scienza, società, comunicazione e politica. Il suo pensiero, secondo me, è molto illuminante».

Quale ruolo ha l’arte e, in particolare, il romanzo nel parlare di scienza?

«Tutte le arti narrative stanno arrancando dietro i mutamenti scientifici: l’intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici, le pandemie. Non sempre è stato così, ma ora la maggior parte degli argomenti interessanti del presente li mette in campo la scienza. È un momento in cui, credo, un po’ tutti quelli che fanno questo mestiere si stanno chiedendo come incorporare, avvicinarsi e gestire all’interno delle loro opere questa realtà».

Come ha risolto questa tensione nei suoi romanzi?

«Non è un grande sforzo per me. Provengo proprio da quello sguardo e frequento molte persone che hanno una relazione stretta con il mondo scientifico. Cerco allora di costruire dei personaggi che hanno legami con la scienza. Passano molti concetti attraverso le persone. Quando ho scritto “Tasmania” mi sono chiesto, per esempio, come uno potesse giocare con i dati all’interno di un romanzo. Partiamo sempre dall’idea che siano nemici della narrazione e invece ho tentato un modo per incorporarli, anche in tutte le loro possibili aberrazioni».

Proprio in “Tasmania”, ha inserito il suo rapporto con il Master in Comunicazione della scienza della Sissa. Quanto è forte il suo legame con il mondo scientifico triestino?

«Il legame è così forte da non essermi mai allontanato in questi quasi dieci anni. Nel momento in cui, anche con una buna dose di rimpianto, ho deciso di rinunciare alla ricerca scientifica e di dedicarmi alla scrittura, Trieste è stato il mio legame con quel mondo, per molto tempo. Un ancoraggio per tenermi insieme, anche intellettualmente. E Scienza e Virgola è un modo, più ibrido, per rimanere aperto verso la città».

Quale crede possa essere il futuro della comunicazione della scienza?

«Negli ultimi anni ci siamo resi conto della necessità di una buona comunicazione scientifica per un funzionamento sano della democrazia. Questo perché il progresso scientifico e tecnologico e quello sociale, politico e economico si influenzano a vicenda. Non dobbiamo pensarli come qualcosa di disaccoppiato. C’è sempre più il rischio di una cittadinanza inconsapevole dei meccanismi tecnologici in cui siamo immersi. E forse non è più nemmeno un rischio, ne abbiamo già visto le conseguenze».