Mercoledì in omaggio con Il Piccolo un inserto dedicato alla mostra “Fulmini” di LaChapelle a Trieste

TRIESTE Si fermerà un’intera settimana a Trieste il fotografo americano David LaChapelle, che sabato prossimo, alle 11, al Salone degli Incanti, taglierà il nastro della sua mostra, “Fulmini”, promossa da Regione, Comune, PromoTurismo Fvg con la curatela dello Studio LaChapelle e Gianni Mercurio di Madeinart, visitabile fino al 15 agosto. Novantadue fotografie ripercorrono la carriera straordinaria di quello che è considerato uno degli artisti contemporanei più influenti del XX secolo.

Il Piccolo mercoledì 19 aprile uscirà con un’iniziativa speciale per illustrare l’evento: un inserto gratuito di sedici pagine, all’interno del quotidiano, interamente dedicato a LaChapelle e alla sua arte.

Apre lo sfoglio dell’inserto un’intervista al fotografo, di seguito le pagine propongono una serie di approfondimenti critici sul percorso espositivo, sul rapporto dell’artista con le celebrità che ha ritratto, con la moda e la pubblicità, con il mondo della musica, per i cui protagonisti ha diretto videoclip di grande successo, con la religione - componente importante del suo lavoro, a partire dal 2007, quando visitò la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo - con il mercato del collezionismo. Un contributo completo e ricchissimo di immagini che permetterà di conoscere più da vicino LaChapelle e di prepararsi al meglio per una visita all’allestimento triestino.

LaChapelle in mostra al Salone degli Incanti di Trieste: le star, Michelangelo, la natura nel suo mondo in technicolor Arianna Boria 06 Aprile 2023 Arianna Boria

Intanto è stata diffusa la notizia che LaChapelle è il primo nome dei premiati alla Carriera della “XIV Florence Biennale. Mostra internazionale di arte contemporanea e design” che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 14 al 22 ottobre 2023. All'artista sarà conferito il Premio 'Lorenzo il Magnifico’ alla Carriera con la seguente motivazione: «Come tributo a uno dei fotografi più talentuosi e influenti del nostro tempo, e in riconoscimento del suo stile unico e della sua eccezionale produzione artistica, basata su immaginazione, sperimentazione e creatività, che trasmette profondi messaggi sociali. Grazie alla sua prospettiva visionaria, originale e coraggiosa, ha ispirato molti altri artisti e il pubblico mondiale».

In occasione della XIV Florence Biennale, il cui tema è “I Am You - Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design”, in qualità di ospite d'onore LaChapelle esporrà una serie di opere realizzate tra il 2009 e il 2023, compresa l'opera Gated Community presentata in anteprima alla mostra personale 'David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land' attualmente in corso alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Durante la sua cerimonia di premiazione prevista per il 17 ottobre e aperta al pubblico, è previsto un intervento dell’artista. —