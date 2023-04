Il “Cantastorie” Joe Perrino racconta le vite del carcere in due spettacoli a Monfalcone e Udine

MONFALCONE Musica e teatro s’incontrano per raccontare le vite del carcere in “Cantastorie di Vita Mala”, lo spettacolo che l’artista cagliaritano Joe Perrino porterà in scena sabato 15 aprile alle 21 al Carso in Corso di Monfalcone. Nella performance a due, Perrino dialogherà con l’attrice Zuanna Maria Boscani.

Joe Perrino, fiero e storico esponente del rock indipendente sardo e italiano, torna con questo spettacolo sulla realtà di vita del carcerato nell’oggi, già protagonista della doppia raccolta “Canzoni di malavita”. In scena i due protagonisti danno forma all’evasione, come mediatori e interpreti con parole e musica, per «creare un dialogo tra chi in questo momento si trova rinchiuso in una cella e il resto della società» e per «portare il carcere all’interno della città» svelando le paure, bisogni e desideri che appartengono ai detenuti. La scelta di un arrangiamento essenziale dei brani, quasi “pop”, nasce dalla volontà di comunicare in modo semplice e immediato tematiche che ancora oggi sembrano quasi un tabù per i “benpensanti”, spiegano gli autori. Le melodie spaziano in modo versatile tra country, blues, stornelli popolari e tango.

Ospite speciale la band bisiaca “Marongiu & i Sporcaccioni”, di cui Perrino ha prodotto l’ultimo disco, “Welcome to Bisiacaria”. Si ripete domenica 16 aprile alle 17 al Bar Torriani di Udine. g.tom.