Il rapper Ernia a Monfalcone per il Generation Young Festival

MONFALCONE Altro che “Bella fregatura”, parafrasando lo strafamoso titolo della canzone. Il sound di Ernia, che ha fatto sold out al Forum d’Assago il 22 marzo, si proietta all’ombra della Rocca, per l’unica data del suo tour in regione: i patiti del rap si segnino pertanto l’appuntamento del live, in agenda domenica 20 agosto alle 21.30 in piazza della Repubblica a Monfalcone (al primo vero test di spettacolo, dopo il completo maquillage di questi mesi).

All’anagrafe Matteo Professione, Ernia, classe 1993, radici trap e culla nella periferia ovest meneghina, quartiere QT8 spesso citato nelle sue canzoni, è tra i nomi più interessanti della nuova scena musicale meno nazional popolare. Il suo rap ha fatto negli ultimi anni incetta di dischi di platino e oro, quindi è prevedibile l’afflusso di centinaia e centinaia di ragazzi in città, anche da Trieste, Gorizia e Udine.

Di martedì l’annuncio delle date estive del nuovo progetto live dal titolo “Tutti hanno paura – Summer tour 2023”, tournée che segue il successo dell’ultimo album dell’artista, appunto “Io non ho paura”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune e inserito nel calendario di Generation young Festival, iniziativa con epicentro il centro giovani, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14 di mercoledì 5 aprile.

Tutte le info su www.azalea.it. Affermano gli organizzatori: «Tra gli artisti italiani, Ernia è tra quelli cresciuti di più negli ultimi anni. Gli straordinari risultati di “Gemelli” parlano da sé: quattro dischi di platino e ben dieci ulteriori certificazioni per i singoli, quattro solo per “Superclassico” e tre per “Ferma a guardare”». Risultati che lo rendono tra le voci più originali della generazione 2016, responsabile d’aver catapultato il rap italiano ai vertici di tutte le classifiche. L’ultimo album “Io non ho paura” è uscito lo scorso novembre e incarna l’ultimo salto di crescita del cantante, in un certo senso un lavoro di maturità.

Quanto alla cornice dell’evento, Gabriele Bergantini referente comunale per l’area giovani, annuncia che il festival spalmato su due giorni e in programma il 19 e 20 agosto «coinvolgerà anche artisti locali, affermati ed emergenti: all’interno del villaggio musicale potranno esibirsi e farsi apprezzare dal pubblico presente alla prima giornata della kermesse». E ancora: «Lavoriamo tanto proprio per i più giovani e questa è un’altra delle opportunità che offriamo. È importante ascoltare quali sono le loro esigenze, ambizioni, desideri». Al Centro giovani Innovation young di viale San Marco i ragazzi hanno modo di divertirsi, ma pure di studiare e acquisire professionalità per entrare nel mondo del lavoro, compreso quello artistico. Generation young, in particolare, si staglia come un appuntamento importante anche «per farsi conoscere e promuovere il proprio talento», conclude Bergantini.

Sul palco di piazza della Repubblica a Monfalcone Ernia proporrà tutte le sue hit, tra cui “Superclassico”, “Ferma a guardare” e l’immancabile “Bella fregatura”.