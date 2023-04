A Trieste “We Will Rock You” con Martha Rossi: «Scaramouche è libertà»

TRIESTE «Le canzoni dei Queen le conoscono tutti, anche i giovani che ormai ascoltano un tipo di musica molto diversa dal rock, e ogni volta che andiamo in scena è bellissimo vedere che tutti cantano con noi». Ne è convinta Martha Rossi, che al Rossetti da martedì 4 aprile, alle 20.30, a giovedì, interpreterà Scaramouche in “We Will Rock You” in una nuova edizione prodotta da Barley Arts, diretta da Michaela Berlini e con le coreografie di Gail Richardson. Sul palco anche Damiano Borgi, Natascia Fonzetti, Salvo Bruno, Alessandra Ferrari, Mattia Braghero e Massimiliano Colonna a dare vita a dei giovani ribelli in un futuro molto prossimo in cui tutto, anche la musica, passa attraverso i computer. Ci vorranno fughe, lotte e incontri con altre persone che conservano ancora frammenti di memoria di musiche che sono state bandite dall’intero pianeta per arrivare nel tempio del rock e riscoprire la musica che ha emozionato il mondo intero.

Da sempre una delle produzioni più grandi tra i musical italiani, lo spettacolo torna finalmente in scena. «Siamo ripartiti quasi da zero - racconta la protagonista -, con una grande voglia di ricominciare e con un testo che è stato riadattato. Quello che è accaduto nel mondo non si poteva ignorare e proprio perché la vicenda si svolge nel futuro, era necessario inserirlo. In questo modo anche Scaramouche è stata affinata, ora si fa rispettare maggiormente, è una femminista e canta Somebody to love come un grido di libertà. È anche un po’ più matura, ha qualche anno in più rispetto all’allestimento precedente, che la prevedeva teenager».

Un personaggio, quello di Scaramouche, che lo stesso Brian May, storico chitarrista della band capitanata da Freddie Mercury pensava fosse perfetto per lei. «Avevo appena finito il mio primo anno di repliche di Peter Pan - racconta Martha Rossi - il musical e concluso la mia esperienza ad Amici di Maria De Filippi e ho registrato la canzone Love of my life caricandola su youtube. Mi hanno scritto dicendomi che Brian aveva visto il video e che mi voleva ai provini per il musical in Italia. Ho pensato che fosse una bufala, ma quando Maurizio Colombi, che curava la regia sia per Peter Pan che per We Will Rock you, mi ha chiamata confermandomi l’interesse di Brian non mi sembrava possibile». «Eppure - aggiunge l’artista - proprio questo straordinario musicista mi ha dato molti consigli artistici e ha con me uno splendido rapporto. È una persona che ha un gran cuore e non ha paura di supportare noi giovani, cosa che invece non si può dire di molti cantanti italiani». Ed è così che Martha Rossi è diventata Scaramouche, cantando per un pubblico le canzoni di quella band che suo padre le aveva suggerito di prendere ad esempio per le esibizioni dal vivo: «Avevo sei o sette anni - ricorda - e quando salivo sul palco tremavo. Mio padre mi suggerì di guardare come faceva Freddie, per prendere fiducia». E per Martha, che alterna la carriera da performer con quella di cantante, l’affermazione di Laura Pausini, per cui “ormai cantano cani e porci”, di qualche giorno fa, è condivisibile. «La musica vera ormai sembra non esserci più. Forse gli unici che continuano a farla in Italia sono i Maneskin ma loro infatti sono più seguiti all’estero. Oggigiorno si cerca un prodotto spesso di scarsa qualità».