La doppia data di Zucchero a Trieste: il 4 e 5 luglio i concerti in piazza Unità

TRIESTE Il luglio più entusiasmante sotto il profilo musicale sembra proprio che si vivrà a Trieste. L’estate 2023 è senza ombra di dubbio quella dei grandi eventi, con il capoluogo giuliano al centro della musica. E tra gli appuntamenti di maggior richiamo ecco l’arrivo di Zucchero in Piazza Unità d’Italia per ben due date: il 4 e il 5 luglio.

Il bluesman italiano che piace tanto anche all’estero parte con il suo World Wild Tour e farà tappa anche in città, con due concerti che richiameranno il pubblico dalla Slovenia e dall’Austria e non solo. E questo proprio nella stessa serata in cui debutta, al Rossetti, un altro grande evento, il musical “Il Fantasma dell’Opera” di Andrew Lloyd Webber, prodotto dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia con protagonista Ramin Karimloo.

Facile immaginare che Trieste sarà per due settimane il centro nevralgico in cui convoglieranno gli appassionati di musica e di spettacoli, che potranno valutare anche l’opportunità di fermarsi più giorni per godere di più eventi.

Zucchero Fornaciari, all’attivo ha 60 milioni di album venduti e una serie di hit planetarie, condivise spesso con artisti stranieri, da Bryan Adams a Al Green, da The Blues Brothers a Solomon Burke, Dolores O’Riordan, Rufus Thomas, fino a Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello e molti altri. In questo nuovo tour, l’artista porterà, oltre ai brani dell’ultimo lavoro discografico “Discover”, i suoi più grandi successi.

Sul palco, ad affiancarlo, una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il World Wild Tour di Zucchero, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito), ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, uno dei templi della musica internazionale e ha già toccato i festival più prestigiosi d'Europa. All’Arena di Verona l’artista è stato capace di inanellare 14 concerti sold out superando le 150mila presenze. In questa nuova tranche di concerti, si esibirà in Italia in località esclusive, come le Terme di Caracalla a Roma, la Reggia di Caserta, il Teatro Greco di Siracusa e piazza Unità d’Italia a Trieste.

Originario di Roncocesi, nel comune di Reggio Emilia, il bluesman, famoso in tutto il mondo ha venduto più di otto milioni di dischi solo con l’album “Oro, incenso & birra”, il suo quinto lavoro discografico uscito nel 1989 che è ancora oggi inserito alla ventiseiesima posizione nella classifica dei cento dischi italiani migliori di sempre di Rolling Stone. Tutte in un album, si susseguono “Diavolo in me”, “Overdose (d’amore)”, “Il mare” e la ballad “Diamante”, una serie di hit che sono diventate la colonna sonora per intere generazioni.

L’anno scorso Zucchero si è esibito a Palmanova, a distanza di ben nove anni dall’ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia, che fu a Villa Manin di Passariano nel 2013. Questa estate, dopo Trieste, Zucchero sarà a Caserta e a Siracusa.

I biglietti per i due concerti in Piazza dell’Unità, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione e PromoTurismoFvg, nell’ambito di Live in Trieste, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Altre informazioni e punti autorizzati si posono trovare sul sito www.azalea.it. Sempre per Live in Trieste arriverà anche Biagio Antonacci, sabato 15 luglio.