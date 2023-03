Il docufilm “Altri comizi d’amore” approda al Teatro di Monfalcone

MONFALCONE Approda al Teatro comunale di Monfalcone, venerdì 17 marzo alle 20.30, “Altri comizi d’amore”, il docufilm firmato da Massimiliano Finazzer Flory – una produzione Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia, con il sostegno di IGT - che, sulla scia del celebre film-inchiesta realizzato da Pasolini nei pieni anni ‘60 del boom economico italiano, intervistando gli italiani, pone, come spiega il sottotitolo, “Domande sulla vita con fotografia e montaggio al servizio delle parole di Pasolini tra i suoi ritratti”.

La proiezione sarà gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza grazie alla collaborazione con il Comune di Monfalcone.

"Altri comizi d'amore" a Monfalcone: il trailer del docu-film ispirato a Pasolini

«È uno sguardo da dentro gli occhiali da sole di Pier Paolo Pasolini, una visione in bianco e nero per un’estetica che livella senza differenze di ceto e di colore la gente su un tema: cos’è l’amore? - afferma Massimiliano Finazzer Flory - “Altri Comizi d’Amore” offre voce e volto ad un Paese che crede nella diversità a partire dalla poesia. Un’umanità trasversale: compagni di classe di Pasolini e studenti di oggi, cantanti, scrittori, homeless, portatori di handicap, preti francescani ed ex tossicodipendenti, travestiti e attrici hard, insieme a ragazzi e ragazze dei giorni nostri. Volti sconosciuti e volti che l’hanno conosciuto come Blasco Giurato, Ornella Vanoni, Fulvio Abbate, Maria Rita Parsi».

Da aprile il docufilm apprida nelle sale dei cinema d’essai e in autunno 2023 verrà distribuito all’estero.