La star della musica nei Balcani Petar Grašo prova a sedurre Trieste

TRIESTE Petar Grašo, la star dei Balcani, sarà a Trieste in concerto,venerdì 26 maggio al Politeama Rossetti di Trieste. «Artista a tutto tondo, cantante, cantautore e anche compositore, Grašo è un artista probabilmente sconosciuto al pubblico italiano ma a Trieste, con la sua minoranza slovena, con una presenza importante di comunità serbe e croate, e a due passi dal confine con la Slovenia, paese nel quale ogni sua esibizione registra il tutto esaurito, non passerà di certo inosservato» afferma Andrej Petaros di AND Production, organizzatore, insieme a VignaPR dell’evento. Petar Grašo, classe 1976 é nato a Split ed è figlio del giocatore di Basket Zoran Grašo. Ha collaborato con molti dei migliori musicisti dei Balcani nella sua ricca carriera musicale ed è il vincitore di quasi tutti i principali premi musicali dell’est Europa. «È anche cresciuto in una famiglia che si occupava di ristorazione, che aveva un ristorante molto noto e ha ereditato una grande passione per la cucina. Ama mettersi alla prova ai fornelli e conosce tutti i grandi chef italiani, presso i cui ristoranti è ormai di casa», aggiunge Petaros.

«Per il nostro paese ha una vera e propria fascinazione al punto che ha chiesto più volte di potersi venire a esibire qui almeno una volta», aggiunge il fondatore di AND Production. Chissà che qualche italiano si lasci incuriosire e scelga di passare una serata ascoltando la musica di uno degli esponenti di spicco della cultura d’oltre confine. La carriera di Grašo è iniziata a metà anni ’90 quando ha scritto canzoni per altri grandi artisti come Oliver Dragojević. Da allora ha lavorato con Doris Dragović, Danijela Martinović, Tonči Huljić e molti altri. Nel 1996 ha vinto il festival musicale Zadarfest a Zadar con la sua canzone "Trebam nekoga", che gli ha regalato la notorietà. Un anno dopo si è classificato secondo a Dora 1997, la competizione di qualificazione della Croazia per l'Eurovision Song Contest 1997.Da allora si sono susseguiti vent’anni di successi e di premi vinti con le sue canzoni che l’hanno portato a varcare i confini del suo Paese. «Austria, Germania ma anche Australia e America, si è esibito in tutto il mondo e sempre con sale piene, ma di persone provenienti dall’area balcanica» spiega Andrej Petaros.

È stato nominato miglior artista pop in Serbia ai “Music Awards” e a Skopje, nell'evento più significativo della Macedonia è stato premiato per il più grande successo musicale dell’anno. Alla fine del 2017, ha pubblicato il singolo “Ako te pitaju” che ha vinto il premio Cesarica (il più importante premio musicale croato) nella categoria delle hit dell'anno, nel 2018. Il suo video musicale ha totalizzato oltre 70 milioni di visualizzazioni su Youtube. All'inizio di marzo 2019 a Petar ha presentato una nuova canzone con un videoclip chiamato "Voli me" che in una sola settimana ha raggiunto più di un milione di visualizzazini ed è salito al 1° posto nella classifica HR Top 40 “Come artista, contrariamente a Kusturica o Bregovic, ha sempre saputo mantenere una immagine molto elegante e bilanciata, senza mai incappare nelle polemiche politiche che spesso si sono innescate tra i paesi dell’area della ex Jugoslavia e questo gli ha permesso di avere una notorietà senza confini” spiega Petaros. Grašo punta tutto sulla musica, “ e viene da molti identificato come l’erede di Oliver Dragojević. Canta canzoni pop, semplici, ma che sanno essere vicine alla gente e ha ereditato moltissimi fan del suo maestro, ma vanta anche un nutrito seguito femminile” conclude Petaros. Quello che proporrà a Trieste, allo Stabile Regionale, è uno spettacolo in grado di accontentare diverse generazioni, nel quale mescoola le sue nuove hit (Ako te pitaju, Voli me, Moje Zlato, Inamorana) ai grandi successi che lo hanno reso celebre (Šporke riči, Ko nam brani, Jedina, '92, Volim i postojim)

