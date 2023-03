Triestebookfest omaggia Premuda e Roveredo nella giornata d’apertura

TRIESTE Chi è amato non conosce morte, scriveva Emily Dickinson. Ciò vale senza ombra di dubbio per Corrado Premuda e per Pino Roveredo, i due scrittori triestini scomparsi in questi ultimi otto mesi. Due autori che Triestebookfest vuole ricordare il 10 marzo, giornata dell’inaugurazione del weekend centrale del festival, all’Auditorium del Museo Revoltella (ore 16.30) con gli attori Alessandro Marinuzzi e Gigliola Bagatin.

Seguirà la presentazione del concorso “Corrado Premuda per Essi”, realizzato grazie alla Fondazione Pietro Pittini e la media partnership de Il Piccolo. Soprattutto sarà possibile assistere all’incontro che introdurrà il libro inedito di Premuda (ore 17), alla presenza del fratello Massimo, Diego Manna, Alessandro Marinuzzi e Sergia Adamo.

Sì perché Corrado ci ha lasciato, ma non ci hanno lasciato le sue parole. Ecco allora una nuova raccolta di racconti inediti, dentro un titolo azzeccato, “La testa per intrigo” (Bora.La, pagg. 80, euro 14, il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Goffredo de Banfield) tratto da un’iniziativa culturale che Corrado aveva ideato e diretto. Racconti quindi, scritti in dialetto triestino e va detto, tra le prove migliori del nostro autore. Testi che portano a galla una nuova vena molto legata a ciò che è il codice comune della città: la triestinità. E c’è una singolare abilità nel definire pregi e difetti di questo piccolo mondo di confine, soprattutto l’inclinazione a rovesciarne le prospettive. L’autore lo fa definendo personaggi eterogenei e precisi.

Ogni voce è personalissima, eppure è collettiva, appartiene a tutti, rientra di diritto in un registro comico alla Carpinteri & Faraguna, ma sa anche inabissarsi in esistenze più tragiche, non senza mantenere un registro satirico, com’è tipico di Trieste. Personaggi che ci restituiscono un naturale riflesso di un territorio e della sua storia. Ogni racconto si alimenta di quei singolari caratteri che incontriamo centinaia di volte in città: la vecchia misantropa in grado di soggiogare un intero bus con le sue lezioni di vita, vedova quasi inconsolabile d’inverno, perciò dedita a far visite al marito a sant’Anna, almeno fino ad aprile, cioè fino a quando si può iniziare ad andare a Barcola. O la storia di Fiepa, sottile come il suo nome, vittima e carnefice di un mondo privo d’amore, commovente fino alla resa finale.

Il dialetto diviene lingua d’invenzione, il merito degli scrittori è proprio ideare una storia credibile, quanto lo è il linguaggio dialettale. In Corrado l’incontro tra intreccio e lingua è perfetto. Basti un racconto: “Repete”, lì dove la libertà della scrittura si integra perfettamente al tema e giunge a una metafora ineccepibile: la sospensione su una voragine carsica (quella di Pisino) quale rappresentazione dell’amore. In fondo innamorarsi è come stare su un abisso, “la felicità è caduta”, scriveva Rilke. E poi ancora personaggi da vera e propria operetta e altri, dotati di un arguto narcisismo, individui che non è difficile incrociare, sguarniti di talento ma provvisti di boria, soprattutto tra la categoria artisti, come “La futizona”, che dà il titolo al penultimo racconto.

Ogni profilo psicologico è affrontato in verticale, ma sempre con estrema lievità, anche il tragico – complice la creatività dialettale – può rovesciarsi in comico, satirico, si compie insomma una vera fotografia della città, tanto da rendere una prosa esilarante già dal titolo: “Dispossenti a Portopiccolo”, un ritratto che gratta via la patina di ogni apparenza. In fondo Trieste si è sempre esposta in tal senso, ed è un aspetto del suo scarso provincialismo, è di sicuro l’unico luogo del Friuli Venezia Giulia che trancia di netto ogni velleità eccessiva, ogni eccessiva vanità. Ed è questa trasversalità vocata all’uguaglianza che in fondo rende Trieste molto più democratica, anche se poco accogliente, forse è l’appiattire più che l’elevare che ha permesso la mitizzazione del basso e vere e proprie rivoluzioni sociali. Ce lo ha insegnato Saba. E con lui Basaglia.

Corrado Premuda ci ha lasciato, ma la sua opera continua a parlarci, a sezionare il cuore di ogni anomalia e le tante contraddizioni del territorio. In più la ricchezza dei dialoghi e l’architettura delle narrazioni curvano i testi in potenziali opere drammaturgiche, perfette per una rappresentazione teatrale o radiofonica. È una vena di chiara ispirazione, affreschi triestini sostenuti da una panoramica incisiva, ironica, realista, a tratti molto commovente, usciti da una energica empatia e dalla necessità di scrivere Trieste, quella vera. Solo una cosa stride, non poterglielo dire.