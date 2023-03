Bruno Barbieri porta a Trieste “4 Hotel”: ecco gli alberghi in sfida

TRIESTE Quattro alberghi in sfida, che si giocano il titolo di miglior struttura ricettiva di Trieste a colpi di colazioni, servizi aggiuntivi offerti, location, prezzi e bellezza delle stanze. È arrivata in città la popolare trasmissione tv condotta dallo chef Bruno Barbieri, “4 Hotel”, che ormai da qualche anno viaggia l’Italia.

Gli hotel protagonisti

Protagonisti della tappa locale saranno gli hotel Urban, Victoria, You.ME e Parenzo. Le riprese del programma sono iniziate il 6 marzo, una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, con il supporto di PromoTurismoFVG e il Comune di Trieste grazie ai proventi dell'imposta di soggiorno.

Venerdì è prevista la giornata conclusiva, in uno spazio all’interno del Porto vecchio. Il vincitore della tappa locale, che si aggiudicherà 5mila euro da reinvestire nella propria attività, sarà rivelato prossimamente, quando su Sky e in streaming su NOW arriverà il nuovo ciclo di episodi dello show.

La formula

La formula è uguale in ogni episodio, dove un albergatore ospita nel suo hotel Bruno Barbieri e gli altri tre proprietari o gestori di strutture ricettive coinvolte. Dopo aver effettuato il check-in, tutti soggiornano per un giorno e una notte e si trattengono fino al termine della colazione mattutina. Così per ogni concorrente. Oltre al pernottamento e al pasto, agli ospiti vengono proposte esperienze organizzate sul territorio, per conoscere al meglio la città.

Nelle puntate già andate in onda, ad esempio, sono state presentate degustazioni, trattamenti relax, uscite nella natura, lezioni di yoga o altre attività sportive, che comprendono anche le attrezzature. E ancora escursioni più o meno avventurose nei dintorni. Alla fine del viaggio ogni protagonista valuta vari aspetti della mini vacanza, con voti da 0 a 10: la location, i servizi, le camere, i prezzi e dalla quarta edizione anche la qualità della colazione.

Il confronto finale

Al confronto finale, che mette tutti gli albergatori attorno a un tavolo, vengono svelati alcuni dei voti espressi, mentre il verdetto è top secret fino a quando Barbieri raggiunge la struttura del vincitore, che si è aggiudicato il premio finale. Negli ultimi minuti della puntata viene anche annunciata la classifica complessiva di tutti gli alberghi coinvolti. Non è stata ancora ufficializzata la data di messa in onda per l’episodio di Trieste, sarà curioso capire come i singoli hotel riusciranno a stupire lo chef e gli altri colleghi. Di solito, in ogni puntata, la guerra è accesa, e si gioca a colpi di colazioni abbondanti, dove spesso viene apprezzata un’offerta ricca, che comprende anche prodotti del territorio. Grande importanza riveste poi, naturalmente, la camera, la comodità del letto, la vista, la pulizia e gli arredi.

Tra i servizi aggiuntivi assumono un valore elevato proposte originali o in grado di esplorare la zona mettendo in risalto le caratteristiche e le peculiarità della città visitata.

Urban, Victoria, You.ME e Parenzo dovranno quindi giocarsi al meglio tutte queste varianti, per puntare al primo posto nella classifica. In attesa di assistere alla messa in onda, la produzione è all’opera in diversi punti della città e Barbieri è stato già immortalato, con foto apparse sui social, all’interno di alcuni locali, dove nei giorni scorsi si è fermato a mangiare.