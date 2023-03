Arriva a Trieste “Il Mago di Oz” di Romanov sui pattini e in 3D

TRIESTE Un cast di venticinque artisti tra cantanti, danzatori e alcuni fra i maggiori acrobati della scena mondiale restituiscono sul palcoscenico la fiaba del Mago di Oz, tratta dal libro di Lyman Frank Baum, in uno spettacolare family show diretto da Maxim Romanov che coniuga magistralmente il linguaggio del musical con quello del circo contemporaneo. La musica originale è scritta e diretta dal giovane compositore Andrei Zubets. La regia dello spettacolo è di Maxim Romanov. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia con il meglio dello spettacolo mondiale!

Lo show è in scena al Politeama Rossetti oggi, 4 marzo, alle 20.30 e domenica 5 alle 16, ospite della Stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Tra piroette, volteggi in aria oppure sui pattini e numeri capaci di lasciare la platea senza fiato, la piccola orfanella Dorothy, che vive con gli zii nel Kansas, si ritroverà risucchiata insieme alla sua casa da un tornado, nel magico paese di Oz.

Qui, dopo aver ucciso inavvertitamente la malvagia strega dell'Est schiacciandola con la propria abitazione, vagherà alla ricerca del potente mago di Oz, l'unico in grado di riportarla a casa. Grazie alle indicazioni della buona strega del Nord che le dona un paio di meravigliose scarpette di cristallo e la guida di tre improbabili compagni di viaggio - uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e infine un leone - riuscirà a sormontare gli ostacoli e a giungere infine al cospetto del potente mago. Dopo aver liberato il leone e ricostruito lo spaventapasseri e il boscaiolo, Dorothy torna alla città di Smeraldo; lì scopre che il mago di Oz non è un vero mago: si tratta solo di un vecchio ventriloquo arrivato a Oz dal Nebraska, durante una gita in mongolfiera. Il mago finge di donare un cervello, un cuore e il coraggio ai tre compagni di Dorothy e propone a Dorothy di costruire una nuova mongolfiera e di tornare insieme negli Stati Uniti. Tuttavia, a causa di un incidente, Dorothy rimane a terra e il mago parte da solo. La bambina non ha altra soluzione che andare alla ricerca della strega del Sud. Qui, scopre che le sue scarpette d’argento hanno il potere di portarla ovunque ella desideri; è sufficiente battere tre volte tra loro i tacchi delle scarpette.

L'animazione originale, le grafiche in 3D, gli effetti speciali, i costumi ricchi di fantasia realizzati della Romanov Arena e le musiche originali composte e dirette dal giovane Andrei Zubets fanno di questo spettacolo un appuntamento imperdibile in particolare per le famiglie. Il livello degli acrobati, impegnati in danza aeree e altre suggestive performance è veramente elevato: gli acrobati sui flyboard sono stati fra i vincitori all’Award of International Circus Festival a Monte-Carlo, i cantanti del gruppo "Grace" hanno vinto il "Got talent”, le ginnaste aeree su tela e gli acrobati su pattini hanno partecipato con eccellente esito a "Minute of Glory”.

I pochi posti ancora disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it. Informazioni allo 040.3593511. —