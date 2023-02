“Tutti abbiamo una stella”: il 28 febbraio esce il nuovo libro di Susanna Tamaro

TRIESTE Vincitrice nel 2016 del Premio Strega Ragazze e Ragazze con "Salta, Bart!”, la scrittrice triestina Susanna Tamaro torna al mondo dei bambini e delle bambine ai quali ha sempre riservato una particolare attenzione con “Tutti abbiamo una stella”, in libreria il 28 febbraio per Piemme-Il Battello al Vapore.

È una delicata e commovente storia di crescita che l'autrice del super bestseller “Va’ dove ti porta il cuore” presenterà alla Children's Book Fair, dal 6 al 9 marzo a Bologna.

"Scrivere un libro per bambini è un'impresa davvero ardua. È più un miracolo che un atto di volontà. E invece, ancora una volta, il miracolo è avvenuto" ha spiegato la scrittrice in un post su Facebook.

Con in copertina una illustrazione di Lida Ziruffo, il libro, per lettori dai 10 anni, fa compiere un viaggio incredibile, pieno di avventure e di incontri magici. Sam, in un'estate come tante, sta andando al mare con la sua famiglia, ma all'improvviso si trova solo in un'anonima area di servizio. Dov'è finita sua madre? Come farà a tornare a casa? Sembra una situazione da incubo e sarà invece un'esperienza meravigliosa.

Sam incontra una turista orientale che gli regala un origami a forma di cigno e poi King, un ragazzino che gli dona un anello di latta. Ma sarà Kisskiss, un rospo di peluche di inaspettata saggezza, ad accompagnarlo fino al castello dove il destino di Sam sarà finalmente rivelato. Perché tutti abbiamo una stella che ci protegge, anche quando il cielo è nuvoloso e non la vediamo. Un libro per i piccoli che come sempre riesce a fare Susanna Tamaro affascina anche i grandi, ci fa riflettere e porre domande: "Nel mondo vale quello che dicono i grandi". "Ma io sono piccolo! Dove posso andare?" "Tutti siamo piccoli finché non ci mettiamo in viaggio".