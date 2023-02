Enrico Bertolino al Bobbio di Trieste: l’attualità si fonde con l’umorismo ma dopo la pandemia “non va tutto bene”

TRIESTE Una serata con Enrico Bertolino. Sabato 18 febbraio al Teatro Orazio Bobbio alle 20.30 il comico sarà in scena con "Instant Theatre 2022-2023 Aggiornato, Riveduto e Scorretto”.

Un evento speciale della stagione della Contrada in cui, narrazione e attualità si fonderanno con l’umorismo dando vita a un appuntamento davvero unico diretto da Massimo Navone.

Come è nato?

L’idea è quella del contenitore in cui inserisci o togli gli argomenti a seconda di quello che accade nell’attualità. In un momento in cui tutto si guarda ormai dai social, la tv diventa on demand, a parte Sanremo che è un appuntamento quasi liturgico, ho pensato di portare in scena video e slide e tanta musica. Con me ci saranno dei musicisti come Roberto Antonio Di Bitonto e Tiziano Cannas Aghedu e Raffaele Cola con i quali faremo cantare il pubblico.

Come sceglie gli argomenti da trattare?

Ovunque io vada cerco sempre di trovare degli spunti locali e mi sembra che su Trieste ci siano molte cose che si possano commentare. Partiamo dal tema del tempo perché trovo che abbia cambiato dimensione dopo la pandemia. Siamo stati due anni fermi. Nemmeno ai tempi del medioevo, in quaresima, gli attori si sono mai fermati cosi tanto. Noi abbiamo imparato che frasi come “Andrà tutto bene” e “Ne usciremo migliori” non si stanno rivelando molto veritiere. Non va tutto bene. E dopo la pandemia abbiamo avuto la crisi energetica e la guerra e il povero Mattarella invece di essere in pensione deve gestire una crisi dietro l’altra.

Si spingerà a toccare anche tematiche politiche?

Devo farlo. C’è stato un cambiamento forte. Pensiamo alla Sinistra che ormai non c’è più e di cui parliamo come di una cara estinta, che ha dimostrato una capacità suicida davvero unica. E poi c’è questa donna da sola al potere con un governo boomerang che lancia le cose dicendo: “io farò questo” e poi le viene detto che non si può fare e quindi torna indietro e non lo fa più. In tutto questo gli italiani sono sempre uguali. Hanno la memoria corta come i pettirossi. Siamo persone disponibili per tutto ma disposte a nulla, nessuno rinuncia a niente. Mi piace l’idea di poter parlare di tutto questo in una città di frontiera in cui ora non c’é nemmeno più la frontiera come Trieste.

Sanremo ha portato al grande pubblico una fetta di artisti che arrivano da Milano, la città si sta riprendendo una visibilità che aveva già avuto anche in passato?

Si, anche se gli artisti oggi non portano più in scena la Madonnina ma il disagio dei Trapper o dei Rapper. Spesso sono persone tormentate che vengono dalla periferia. Lo stesso Fedez, icona Sanremese, viene da un centro piccolo ma ha avuto il coraggio di sfidare qualcuno.Ritrovare un filo di coraggio per Milano sarebbe indispensabile perché ultimamente ci si era adagiati sulla Milano da bere, imbruttita. Io non sono dell’idea che sia ancora così. Ora è una città con una miriade di volontari. Collaboro con l’opera San Francesco e ci sono molte persone che si dedicano a chi non ha sostegno. È una città in evoluzione che ha patito il blocco della pandemia come uno schiaffo in faccia. Ora comunque di Covid non si deve parlare più, perché ci ha stufati, anche se non è finito. Noi italiani siamo così: quando ci stufiamo le cose non esistono più, come la mafia o la ‘ndrangheta a Milano che in realtà c’è dal 1975.