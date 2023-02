teatro

Trieste, Drusilla Foer è “Eleganzissima”: musica d’autore per parlare di sè

Lo spettacolo, che è in tour dal 2016, il 15 febbraio in data unica al Politeama Rossetti. In scena anche Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto

Gabriele Sala