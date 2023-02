E’ ufficiale: i Måneskin in concerto il 16 luglio a Trieste

TRIESTE Dopo la travolgente esibizione come superospiti ieri (giovedì) sera, accompagnati da Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine e autentica icona mondiale delle “sei corde”), al Festival di Sanremo, che li ha visti tornare sul palco da cui è partita la loro inarrestabile ascesa nel 2021, i Måneskin annunciano a sorpresa la “Data Zero” del loro primo tour negli Stadi (una produzione Vivo Concerti): domenica 16 luglio 2023 si esibiranno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle 11 di lunedì 13 febbraio online su Ticketone.it. Il Friuli-Venezia Giulia e Trieste diventeranno la casa dove avverrà l’allestimento di questo importante tour e quella allo Stadio Nereo Rocco, in programma domenica 16 luglio 2023, diventerà di fatto la prima vera data, che richiamerà i fan da tutta Europa e da tutta Italia.

La dichiarazione di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia:

"Un evento importante, che porta ancora una volta in Friuli Venezia Giulia - dopo il concerto di Lignano dello scorso anno - uno dei gruppi più amati e seguiti da una platea anagraficamente trasversale e che regala così una nuova vetrina prestigiosa al nostro territorio, richiamando l'attenzione di un ampio bacino di appassionati non solo regionale ma internazionale. Una regione che si dimostra culla di grandi eventi musicali e non. Il Presidente aggiunge infine un ringraziamento a Fvg Music Live e VignaPR, preziosi partner dell’amministrazione regionale nell’organizzazione di questi importanti ed esclusivi concerti.”

La dichiarazione di Giorgio Rossi, Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Trieste:

“Riuscire a portare a Trieste un gruppo rock di caratura internazionale come i Maneskin ci riempie di soddisfazione per cui ringraziamo gli organizzatori dell'evento, i produttori e quant'altri hanno contribuito affinché Trieste possa vivere l'emozione di ascoltare dal vivo un gruppo di artisti che in poco tempo hanno fatto una scalata straordinaria dal palco di XFactor e dal palco di Sanremo ai più importanti palcoscenici del Mondo. Fino a diventare un fenomeno eterogeneo.

Trieste che in questi ultimi anni attraverso delle offerte culturali importanti ha avuto una crescita incredibile potrà offrire ai propri cittadini ed ai numerosi ospiti e turisti l'occasione di assistere ad un evento eccezionale che riunirà moltissimi giovani e non solo.

Trieste città multietnica si pone oggi, con l'apertura dei confini al Centro di un Mondo Nuovo, Mitteleuropeo, dove la storia e la cultura testimoniano che la vicinanza tra i popoli, l'accoglienza e la tolleranza non sono più un utopia. È con questo atteggiamento che accoglierà i Maneskin che con la loro musica, le parole spesso trasgressive ed un innegabile talento stanno lanciando al Mondo un messaggio di libertà e di pace”.

Il successo dei Måneskin

Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il mondo: il loro nuovo disco “Rush”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella TOP 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro e hanno totalizzato oltre 7 miliardi di streaming.

Quello che stanno facendo i Måneskin, la band italiana più famosa al mondo di tutti i tempi, è davvero qualcosa di irripetibile e questi numeri poi si riflettono pure dal vivo, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e un tour interminabile: dal Giappone all’America, dai più importanti club ai principali festival rock, i Loud Kids (Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan) sono stati nominati nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023 e la prossima estate tornano in Italia per quattro imperdibili serate negli stadi a Roma e Milano.

Dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 al trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, come fuoco i Måneskin sono avanzati per prendersi tutto quanto.

Nel 2022, Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan sono stati protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo – come lo storico Circo Massimo di Roma, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, Pinkpop (Paesi Bassi), Rock am Ring (Germania) e Summer Sonic (Giappone) – e di numerosi riconoscimenti, tra cui: il premio Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano); la vittoria agli MTV Video Music Awards Japan 2022 nella categoria Best New Artist Video International; la vittoria ai Billboard Music Awards 2022 con “Beggin” come Migliore Canzone; le certificazioni triplo Disco di Platino in USA per il brano Beggin, che ha venduto 3 milioni di copie, e Disco di Platino nel Regno Unito per “Zitti e buoni”.

Le date e i biglietti

