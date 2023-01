Il musical “Priscilla” festeggia dieci anni al teatro Rossetti di Trieste

TRIESTE Dieci anni tra tacchi vertiginosi e boa di struzzo, possibilmente fucsia. È tempo di celebrazioni per “Priscilla-La regina del deserto”, il musical, che festeggia l’importante traguardo richiamando sul palco il cast originale. Manca ormai poco più di un mese al ritorno, al Rossetti dal 23 al 26 febbraio, del pullman rosa più famoso del mondo, pronto a ripartire da Milano, la città che per prima ha potuto applaudirlo, per fare tappa nel capoluogo giuliano. Jukebox musical per eccellenza, Priscilla si avvale di una serie di hit planetarie che vanno da “It’s raining man” a “I will survive”, da “Go west” a “Like a virgin” passando attraverso La traviata e “Follie! Delirio vano è questo. Sempre libera” e la monumentale “MacArthur Park”, canzoni incastonate in una storia appassionante, divertente, e a tratti, toccante. E sarà di nuovo Antonello Angiolillo a interpretare Tick, una drag queen invitata dalla ex moglie a esibirsi nel suo locale ad Alice Springs, dove potrà anche incontrare il loro figlio che ormai ha otto anni e vuole conoscere suo padre.

Tick chiama allora con sé Felicia, riaffidata a Mirko Ranù e Bernadette, che ritroverà l’eleganza senza pari di Simone Leonardi. Il viaggio attraverso l’Australia sarà l’occasione per tutti per mettersi alla prova e trovare nuovi traguardi, acquisendo anche maggiore consapevolezza riguardo al mondo e al peso delle loro scelte di vita. Ma sarà per il pubblico un’occasione per vivere un’esperienza teatrale indimenticabile.

Prima produzione italiana faraonica che non fosse un titolo Disney, Priscilla, fin dal debutto australiano, ha vinto ai Sidney Theatre Awards come miglior musical, ha poi guadagnato per i suoi costumi coloratissimi e davvero fantasiosi un Laurence Olivier Award, un Tony Award, un Drama Desk Award, e il premio dell’Outer Critics Circle, oltre ai premi che sono stati assegnati ai protagonisti. Anche il cast italiano è accomunato da una vittoria: Angiolillo, Ranù e Leonardi hanno meritato tutti il Premio Nazionale Sandro Massimini. Biglietti ancora disponibili, in prevendita al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o nei circuiti online.