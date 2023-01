Giorgia al teatro Rossetti di Trieste con il tour "Blue Live"

TRIESTE Dopo il doppio sold out di Elisa di inizio dicembre il Politeama Rossetti di Trieste attende il concerto di un’altra grande cantautrice italiana, una delle voci più amate di sempre.

Il prossimo sabato 3 giugno (inizio alle 21), a salire sul palco sarà nientemeno che Giorgia, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour “Blu Live”, progetto che toccherà in una prima fase, tra maggio e giugno, i principali teatri d’Italia e in una seconda fase autunnale i palasport delle più importanti città Italiane.

Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna quindi sui palchi di tutta Italia, tra cui quello di Trieste, a quasi quattro anni dalla sua ultima esibizione in Friuli Venezia Giulia, tenuta nel 2019 a Villa Manin.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita a partire dalle 18 di martedì 17 gennaio sul circuito Ticketone.