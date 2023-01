Ben Harper ospite al No Borders Festival: concerto ai laghi di Fusine a luglio

TRIESTE Ben Harper, cantante e chitarrista statunitense vincitore di tre Grammy Awards, è il primo grande artista annunciato al No Borders Music Festival, la storica rassegna della musica senza confini tra Italia, Austria e Slovenia, giunta alla ventottesima edizione.

Dopo l'esibizione del 2018, Ben Harper tornerà sul palco del Festival, ai Laghi di Fusine, sabato 15 luglio alle 14, accompagnato dai The Innocent Criminals. Una collaborazione storica la loro che permetterà di ascoltare dal vivo le hit che l'hanno portata al successo e i brani di Bloodline Maintenance, l'ultimo album uscito la scorsa estate.

Prodotto dallo stesso Harper insieme al collaboratore di lunga data Sheldon Gomberg, Bloodline Maintenance - ricorda una nota - applica l'inventiva dell'hip hop ai paradigmi classici di soul, blues e jazz, ribadendo il ruolo di Harper come uno dei più importanti cantautori di protesta della sua generazione.

Negli anni Harper ha riunito intorno a sé una fan base mondiale e il consenso della critica, aggiudicandosi tre Grammy Awards su sette nomination per i suoi lavori che attraversano i generi. Ha inoltre prodotto album di artisti come Mavis Staples, Rickie Lee Jones, The Blind Boys of Alabama, Natalie Maines, Ziggy Marley. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione, tra gli altri, con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.