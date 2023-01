L’eleganza shocking di Lolò e la grazia di Anita Klinz per le “collane” Mondadori

«Aveva grande intuito e sensibilità per la moda». Simonetta Colonna di Cesarò, nel suo libro “Una vita al limite” parla della sua “cliente prediletta” la pittrice Leonor Fini, che sapeva indossare un completo pantaloni e blusa “con inimitabile e spavalda eleganza”. Arianna Boria traccia un inedito ritratto di “Lolò” nell’effemeride che apre lo sfoglio del Piccololibri, l’inserto in uscita domani con il quotidiano, all’interno del fascicolo Tuttolibri de “La Stampa”. Non manca anche un accenno alla mostra in corso a Parigi dove di può ammirare la boccetta di profumo Shocking realizzata per Elsa Schiaparelli nel 1936: «un manichino modellato sulle curve di Mae West, con un metro da sarta passato intorno al collo».

Il paginone centrale del Piccololibri (“Archivio”) è dedicato al foglio satirico triestino “Marameo!” fondata da Carlo de Dolcetti nel 1911 che per vent’anni mise alla gogna prima la minoranza slovena e poi la comunità ebraica. «È interessante perché fotografa come il fenomeno dell’irredentismo triestino si tramutò in squadrismo - racconta lo storico dell’arte Maurizio Lorber intervistato da Paolo Marcolin -. Lo si vede chiaramente quando nel 1920 sul giornale ci fu un tripudio di commenti e vignette perché finalmente veniva dato alle fiamme il Narodni dom. C’è una vignetta tremenda in cui due scarafaggi sbucano dalle macerie fumanti e si chiedono “adesso dove andremo a dormire”».

“Da riscoprire” è sicuramente l”ostinata bellezza” di Anna Maria Klinz, detta Anita, nata ad Abbazia nel 1923, la prima art director italiana. “Un mix di Mediterraneo, Mitteleuropa e milanesità” che fece grande la Mondadori. «Quando Alberto Mondadori nel ’58 insufflerà vita a una costola della Mondadori nell’editrice Il Saggiatore - ricorda Cristian Bongiorno - sarà un impatto filosofico dirompente fin dalla prima copertina. “Epigrafe - Ultime poesie” di Umberto Saba, con la sua calligrafia che prosegue sul dorso e sulla quarta di copertina. In tal modo, osserva il designer triestino Leonardo Sonnoli, “il libro non si esaurisce sul piatto principale, ma si estende nella terza dimensione” connotandolo come gesto assoluto».

Uno degli approfondimenti di questa settimana, per la rubrica musicale “Note scordate”, è dedicato alla singolare figura del baritono triestino Robert Primožič nato nel rione di Roiano nel 1893. Dopo aver vestito i panni di Rigoletto, Boris Godunov, Escamillo e Amfortas nei teatri di Zagabria, Vienna, Trieste, Bratislava e Budapest venne ucciso il 16 dicembre 1943 in una locanda di Lubiana da un soldato nazista ubriaco. Una specie di pena del contrappasso per lui che nel 1939 venne messo a riposo dal teatro dall’Opera di Lubiana per avere alzato la mano nel saluto fascista a Trieste alla fine del Boris Godunov,” gelando i triestini di etnia slovena e entusiasmando tutti gli altri” ».

Un personaggio “bordeline” è sicuramente il giornalista e partigiano sionista Giorgio Altarass nato a Trieste nel 1915 raccontato da Gianni Cimador. Autore de “Il manuale dell’uomo atomico” credeva nel caos del mondo. Altarass aveva individuato anche il modo per evitare le guerre come quella in corso in Ucraina: «Come impedire le aggressioni, senza fare la guerra? Cedere, senza opporre la benché minima resistenza. Dopo un certo periodo di anni, da aggrediti si potrà divenire aggressori e gli ex aggressori aggrediti potranno fare lo stesso. Tutto, senza lo spargimento di una sola goccia di sangue e senza rompere un solo mattone».

«Lo status mitico di Trieste è morto col socialismo e la Jugoslavia» decreta lo scrittore croato Jurica Pavičić nella “cartolina” di Marta Herzbruch dove parla del suo ultimo romanzo “Acqua rossa”. Si respira aria di nostalgia. «Mi piaceva la Jugoslavia - dice Jurica Pavičić nato nel 1965 - . Ancora oggi sono culturalmente jugoslavo: cerco di aggiornarmi con nuovi libri, film ed eventi a Lubiana, Sarajevo o Belgrado. La Jugoslavia è stata distrutta dal nazionalismo serbo scatenatosi dopo la morte di Tito».