Il triestino d’adozione Eddie Cat e il suo “Falling Once Again”: «È il mio invito a credere»

TRIESTE. «“Falling Once Again” è un invito a continuare a credere, qualunque sia il tuo credo. Può sembrare una preghiera religiosa, ma non lo è. Parla in maniera universale delle difficoltà dell’esistere, del crescere, del vivere quotidianamente».

A Natale, il songwriter Eddie Cat ha pubblicato “Falling Once Again” primo singolo e videoclip che anticipa numerosi inediti in arrivo. È pronto, infatti, un album (terzo della carriera) di 14 brani, “Accidentally on Purpose”, più ulteriori sei pezzi composti durante il lockdown che comporranno invece l’ep “Green Quarantine” e diversi live video: un tesoro nascosto, che pian piano promette di condividere con il pubblico.

Edward Carl Catalini, nato a York nel ’72, residente a Trieste da oltre vent’anni «sono arrivato nel 2001 e ormai sono triestino, devo tantissimo – afferma – a questo posto che adoro, qui mi sento veramente a casa» è senza dubbio uno dei più grandi talenti musicali acquisiti dal capoluogo giuliano. In grado di scrivere «le canzoni come una volta», così gli piace dire, per intendere i classici del passato che ancora adesso sanno emozionare, concentrato più nel processo creativo, nel divertimento puro della composizione «come un bambino che gioca con i suoi Lego» che nell’apparire ed esserci per forza.

Il nuovo materiale arriva dunque dopo un lungo silenzio, visto che il secondo album, “Empty Fills” risale al 2013 (preceduto dall’esordio “The Urban Sessions” qualche anno prima). Catalini, dopo diverse esperienze musicali (anche con Samuele Bersani), arrivò a Trieste per frequentare un corso da fonico tenuto da Fulvio Zafret con cui cominciò un sodalizio mai interrotto; oggi si divide tra la musica (è anche autore di brani per altri) e l’attività di traduttore per il cinema.

L’artista anglo-triestino si avvale ora di una squadra di professionisti perlopiù locali: «Zafret – racconta – che da sempre registra e cura le mie voci, la casa di produzione Epops di Moreno Buttinar (anche alla batteria), Daniele Morelli alle chitarre (nel primo video sostituito da Andrea Vittori dei 40 Fingers), Francesco Cainero al basso, Michele Bonivento al piano e organo Hammond, Angelo Comisso al pianoforte in due brani, il fonico Davide Linzi e tanti altri che hanno collaborato». Il videoclip di “Falling Once Again”, in parte girato allo studio Jork di Dekani (Capodistria), è diretto dal videomaker triestino che si firma con l’alias Sergio Cinghiale.

Il 30 dicembre, a sorpresa, Eddie Cat ha diffuso anche un secondo video, si tratta della cover di un grande classico della musica, “Rocket Man” di Elton John: «Una versione personale molto rispettosa, inserita anche nel disco, il video fa parte di una serie di ben nove riprese fatte durante il lockdown. Due giornate che dovevano essere di prove con Buttinar, Bonivento, Cainero, Morelli, ma sono diventate qualcosa di più, visto che la famiglia si è allargata a tanti collaboratori preziosi».

«A cinquant’anni – conclude – sento di fare le cose un po’ al contrario, oggi dovresti essere sempre presente sui social con nuovi contenuti, io sono sparito ma nel frattempo ho accumulato tantissimo materiale. A questo punto è un peccato non buttarlo fuori, senza troppe strategie».