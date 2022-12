Al Teatro Rossetti di Trieste è di scena il Galà dell’Operetta con Red Canzian

TRIESTE Uno storico membro dei Pooh in veste di cerimoniere d'eccezione. Red Canzian è atteso stasera, 27 dicembre, sul palco del Teatro “Rossetti” in occasione del Galà dell'Operetta e del Musical, manifestazione a cura dell'Associazione Internazionale dell'Operetta al cui interno è prevista la cerimonia della consegna del XIX Premio Nazionale “Sandro Massimini”, riconoscimento dedicato ai giovani artisti in grado di primeggiare nel canto, nella danza e nella recitazione.

Il Premio “Sandro Massimini” di quest'anno è stato tributato a Gian Marco Schiaretti, interprete di “Casanova Opera Pop”, un lavoro ispirato al romanzo di Matteo Strukul dal titolo “Casanova, la sonata dei cuori infranti”, qui riletto, ideato in chiave teatrale e firmato nelle musiche da Red Canzian.

Il celebre bassista dei Pooh consegnerà quindi il Premio “Sandro Massimi” al suo “allievo” e interprete di un'opera che ha già debuttato con successo a Venezia ed è attesa alla ribalta anche in regione, il 1° marzo del 2003 a Gorizia e poi a Trieste, sul palco del “Rossetti” e sempre nel mese di marzo, il 2 e il 3.

Al di là della presenza di Red Canzian e della cerimonia del Premio “Sandro Massimini”, la serata celebra anche il 30° dell'attività dell'Associazione Internazionale dell'Operetta portando in scena i più noti degli artisti triestini del ramo, dal tenore e regista Andrea Binetti a Marzia Postogna, Alessio Colautti, Stefania Seculin e Ilaria Zanetti, stasera affiancati da Elisa Colummi, Francesca Marsi, Gianluca Sticotti, Selma Pasternak, Maria Giovanna Michelini e Mathia Neglia.

Tra i nomi di rilievo presenti oggi anche Romolo Gessi, chiamato a dirigere la FVG Orchestra. Secondo un consolidato canovaccio, il Galà dell'Operetta e del Musical concede una prima parte al respiro della “Piccola Lirica”, seguita da un secondo atto incentrato invece sulle trame del Musical. Gli autori celebrati stasera attraversano le epoche e la storia stessa della musica, rievocando Strauss, Lehar, Costa, Kàlmàn, approdando poi a Cole Porter, Lloyd Webber, Sylvester Levay, John Kander e altri. I brani del programma di sala del Galà sono entrati nel culto, come “Memory”, “Night and Day”, “The Sound of Music” e non mancheranno in tal senso tributi ad altre icone della canzone internazionale del Novecento, come Frank Sinatra ed Edith Piaf.

La serata regala anche una vetrina anche agli artisti alle prese con i primi passi e la scelta ha premiato Kristian Marusic, studente del Conservatorio “Tartini” di Trieste e appartenente alla minoranza italiana di Grisignana, in Istria.

Il Galà dell'Operetta e del Musical ha inizio alle 20.30, presenta il giornalista Umberto.