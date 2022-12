Orhan Pamuk e quell’isola si cui abbatte la peste, un microcosmo infettato dal virus e dalla cattiveria umana

TRIESTE. Epico, il nuovo libro del Nobel turco Orhan Pamuk “Le notti della peste” (Einaudi, pagg. 707), fa spaziare ancora una volta il lettore tra le righe di altissima letteratura, che riportano a quelle di Camus o di Alessandro Manzoni. L’autore cesella una serie di personaggi iconici che si muovono in uno spazio leggendario ma “interpretando” storie vere, le storie dell’umanità. Dalla religione alla superstizione, dall’eroismo all’amore senza limiti, passando attraverso una tragedia collettiva che è l’epidemia di peste bubbonica.

Pamuk sulla sua isola di Mingher crea un microcosmo dove le molteplici sfaccettature dell’anima umana si muovono, combattono, soffrono e muoiono. Sullo sfondo si staglia una vera e propria sorta di sipario che è costituito proprio dall’isola, dalla sua montagna Bianca che si eleva dal mare e dalle famigerate carceri del suo castello, a volte nido magico di un principe che non esiste, altre caverna che inghiotte chiunque vi entri.

Il filo che unisce tutti i personaggi è proprio l’amore per l’isola che l’autore chiama nazionalismo nella sua accezione positiva, non è il sovranismo o il populismo dei nostri giorni. Ed è proprio da queste radici profonde che legano gli abitanti al proprio luogo natio che si scatena la rivoluzione buona dei suoi figli, una rivoluzione contro l’oppressore ottomano ormai alla fine dei suoi giorni, siamo a cavallo del Novecento, ma anche contro il fanatismo religioso islamico con le sue scuole coraniche divise e in perenne lotta fra di loro. In mezzo un nutrito gruppo di cristiani greco-orotodossi un po’ spaesati ma forti del proprio potere commerciale e finanziario.

Su tutti si abbatte però la scure cieca della peste che non guarda religioni, credi politici o superstizioni. L’unica forza è, lo sa il lato razionalista dei personaggi, la quarantena. Ed è proprio su questa forma di “reclusione” che tanto abbiamo sentito nel corso della pandemia da Covid-19 noi tutte sulla nostra pelle, che si dipana il groviglio rivoluzionario, innescato da un omicidio, quello del medico inviato in gran segreto dal sultano turco per cercare di debellare la peste. Un sultano che per salire al potere ha cacciato il proprio fratello e ha recluso per quasi 30 anni tutte le proprie nipoti. Ma una di queste sposa un medico di secondo piano e si ritrova nel suo viaggio di nozze con il proprio novello sposo proprio sull’isola della peste, visto che la nave ha dovuto deviare dalla sua rotta per sbarcare l’inviato sanitario del sultano. Ma da quel porto quella nave non riprenderà più il mare. Scatta la “quarantena”, la privazione della libertà di movimento che pochi vogliono rispettare.

C’è il fatalismo dei credenti di Allah, il positivismo dei pochi cristiani, uno scontro dalle cui scintille nasce il fuoco della rivoluzione che porta Mingher a proclamarsi indipendente. Indipendente ma sottomessa dalla peste. Eppure in questo micromondo infetto, dal virus e dalla cattiveria umana Pamuk riesce a disegnare con nitido segno letterario i suoi personaggi, dall’eroina (la principessa fresca di nozze) e il maresciallo, soldato turco nato a Mingher e che nel nome delle sue origini si immola fino alla morte per salvare la sua gente. Un libro che non è solo il racconto di una trama ma è il racconto della trama della vita dove brama di potere, fanatismo religioso, oppressione, dolore, libertà e amore dialogo in un contrappunto che rende i suoi protagonisti immortali.