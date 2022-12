lutto

Addio Lando Buzzanca, icona del cinema: a Trieste il riscatto in tv con “Mio figlio”

L’attore, il celebre “Merlo maschio” di Festa Campanile, girò in città due stagioni della fortunata serie di Rai 1, poi ritornò con “Donne in gioco” per Canale 5

Gabriele Sala