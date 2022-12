Sanremo giovani, la monfalconese Shari conquista un posto tra i big in gara

MONFALCONE La monfalconese Shari un posto tra i 28 Big in gara al prossimo festival di Sanremo. La cantante, 20 anni, ha infatti conquistato – in prima serata su RaiUno e Rai Play – uno dei sei posti delle nuove proposte che si aggiungeranno ai 22 big in gara, per un totale di 28 cantanti.

Oltre a Shari, gli altri finalisti di Sanremo Giovani sono Colla Zio, gIANMARIA (che ha vinto la serata con La città che odi), Sethu, Will, OLLY.

Shari ha portato il brano “Sotto voce”, mentre sul palco dell'Ariston dal 7 all'11 febbraio porterà "Egoista”.

È un sogno che diventa realtà per Shari (il suo nome completo è Shari Noioso), cantante di grande talento e appassionata fin da bambina alla musica e al canto.

Shari è considerata una ragazza prodigio poiché fin dall’età di 14 anni è stata seguita nei “tour” da numerosi supporter nell’Isontino, nei locali e nelle piazze. In prima fila tra i fan, gli immancabili mamma Daniela e papà Eugenio che spiegavano così la loro presenza.

Shari suona il pianoforte e nonostante la giovane età, si è cimentata come autrice di inediti, curando sia la musica che i testi. Segue le orme della sua concittadina Elisa che scrive e canta le sue canzoni in italiano e in inglese. Il suo bagaglio artistico vanta già la notorietà dal grande pubblico televisivo, perché a soli 12 anni, ha partecipato al talent “Tu si que vales” di Maria De Filippi, uno dei game show di maggior successo in Italia, con il brano “The sound of Silence “di Simon & Garfunkel accompagnandosi al pianoforte. In giuria c’erano Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Mara Venier.

Ha già collaborato con Salmo, con Benji e Fede ed è apparsa nella colonna sonora di Gomorra 5. Nel 2016, inoltre, è stata ospite di alcune tappe del tour italiano del celebre trio Il Volo presentando nell’occasione la sua versione di “Imagine” di John Lennon.

Del suo talento se ne sono accorti migliaia di teen-ager che incantati dalla sua voce la seguono ovunque . Migliaia di persone, ad esempio, negli ultimi anni pre pandemia nel 2017 in un concerto a Staranzano e nel 2019 un successo nel Road Live Music Festival in piazza a Monfalcone. Sul palco si presenta con una voce potente e meravigliosa, viso pulito, occhi grandi, capelli lunghi sciolti, tanta semplicità. Ogni volta tanti applausi e alla fine autografi, foto e selfie.