I Bee Bee Sea scoprono Trieste: «Un autoctono ci porta in giro?»

TRIESTE Si chiamano Bee Bee Sea e forse era scritto nel loro nome, per assonanza, il destino di essere trasmessi un giorno dalla Bbc. La soddisfazione è doppia, perché a passarli è stato uno dei più grandi, l’incarnazione stessa del rock’n’roll: Iggy Pop, nel suo programma di culto “Iggy Confidential” su Bbc Radio 6 Music. «Senza dubbio uno dei nostri idoli fin da ragazzini – commenta Wilson, voce e chitarra dei Bee Bee Sea – è stato incredibile, non solo ha scelto spontaneamente il nostro brano, ma si è dimostrato preparatissimo, informato, ha studiato la nostra biografia, ha perfino citato il nostro paese...».

Ovvero Castel Goffredo, in provincia di Mantova, non proprio la capitale del rock. «Ma qualcosa si sta muovendo – prosegue Wilson – anche grazie a noi. E poi dalla provincia nascono le cose più impensate, come ha insegnato dalle vostre parti il Great Complotto».

Da qualche anno sono considerati uno dei gruppi più freschi, divertenti e incendiari del panorama italiano, tra i pochi ad essere apprezzati e riconosciuti a livello internazionale. Arrivano per la prima volta a Trieste domani alle 21.30 al Teatro Miela. «Non abbiamo mai suonato a Trieste, e non ci siamo neanche mai stati, siamo molto curiosi. Speriamo di poterla visitare, e che qualche autoctono ci porti un po’ in giro a scoprirla». Oltre al frontman Wilson Wilson (al secolo Damiano Nigrisoli), il trio si completa con Giacomo Parisio al basso e Andrea Onofrio alla batteria. Debuttano discograficamente nel 2015, nel 2017 esce “Sonic Boomerang”; l’ultimo album, il terzo, è uscito nel 2020 e s’intitola “Day Ripper” (per l’etichetta Wild Honey). Un loro brano è comparso anche nella colonna sonora della serie americana “Shameless” (nell’ottava stagione), ampliando la loro popolarità. «La nostra “The Garage One” accompagna la scena di una fuga all’interno della fabbrica, che vede protagonista Debbie Gallagher».

Si sono ritrovati a suonare nelle stesse lineup con band acclamate come Thee Oh Sees, The Black Lips e King Khan, Idles, Night Beats, Broken Social Scene e hanno portato il loro strambo rock‘n’roll ovunque in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, dai piccoli palcoscenici ai grandi palchi dei festival e agli spettacoli televisivi: «Nel 2018 abbiamo fatto un tour di 21 date negli Usa, toccando sia la East Coast che la West Coast, terminato con il festival Pickathon a Portland, e praticamente ogni anno, da quando siamo in giro, abbiamo fatto un tour all’estero».

In Italia vantano fan insospettabili come Cesare Cremonini, e hanno colpito al cuore con il singolo (unico cantato in italiano) “Piangi con me”. Si tratta della cover del celebre brano dei Rokes, scritto da Shel Shapiro e Mogol e uscito nel 1966. «È stato un successone incredibile, alla gente è piaciuta tantissimo. Nella scaletta live inseriamo anche una cover molto particolare degli Ac/Dc, e la canta il nostro batterista. Per il resto, sarà un set pieno zeppo di melodie, con estratti che vanno dal primo all’ultimo disco».

I Bee Bee Sea stanno ora completando le registrazioni del quarto album, che verrà anticipato da un singolo tra aprile e maggio. Al Miela, prima e dopo il concerto, nella zona bar ci saranno i visual di Faaab.