A Trieste quattro spettacoli nel weekend prenatalizio del Teatro Stabile del Fvg

TRIESTE Nell’ultimo weekend in attesa del Natale, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia propone quattro spettacoli diversi tra gli spazi del Politeama Rossetti - dove ha appena debuttato “Il segreto di Antekirtt di Luciano Pasini tratto da Jules Verne da Elke Burul, interpretato dai giovani allievi della Scuola StarTsLab -, la Sala Rovis della Ginnastica Triestina con i Piccoli di Podrecca e al Museo Revoltella dove danza e arte si intrecciano grazie ad Arearea. E prosegue fino al 20 dicembre Notre Dame de Paris.

Una compagnia di giovani allievi attori si muove affiatatissima alla Sala Bartoli, diretta con mano sapiente da Luciano Pasini, ne “Il segreto di Antekirtt” tratto da “Mathias Sandorf” di Jules Verne, spettacolo che - dopo il debutto di giovedì 15 dicembre - proseguirà alla Sala Bartoli fino al 30 dicembre, regalando al pubblico una storia intrigante e molto legata a Trieste.

L’efficace e avvincente adattamento è opera di Elke Burul mentre della scelta di partire da questo classico della letteratura, il regista e direttore della scuola dice «Un grande autore di fama mondiale, Jules Verne - sottolinea - che nasce a Nantes e grazie al suo genio viaggia tutto il pianeta, fuori e dentro, decide di ambientare gran parte del suo romanzo “Mathias Sandorf” a Trieste, città che aveva grande rilevanza nell’impero austroungarico, poi dimenticata, svilita, contesa».

E mentre al Politeama, a grande richiesta e con due recite straordinarie fino al 19 e 20 dicembre, va in scena il kolossal “Notre dame de Paris” con il cast originale, nel tour del ventennale, il Teatro Stabile continua a proporre anche quello che il direttore ha definito un curioso “teatro diffuso”, un’offerta cioè che si interseca al tessuto cittadino e si rivolge al pubblico di ogni età.

Ecco allora alla Sala Rovis della Ginnastica Triestina replicare ancora sabato alle 17 e domenica alle 11.30 i Piccoli di Podrecca in “Come and go - Varietà”, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la regia di Barbara Della Polla in collaborazione con Ennio Guerrato.

A seguire - venerdì, sabato e domenica in orari sia pomeridiani che di mattina - l’ultima tranche di repliche di “Museo in Danza” con i suadenti danzatori di Arearea che invadono gioiosamente gli spazi del Museo Revoltella.

Per info e biglietti ci si può rivolgere nei punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, alla Biglietteria del Politeama Rossetti, o acquistare via internet sul sito www.ilrossetti.it.