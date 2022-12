“Un coach come padre” in anteprima a Trieste nella Sala Luttazzi

TRIESTE A Trieste lunedì 12 dicembre alle 18 in Sala Luttazzi – Magazzino 26 si potrà assistere all’anteprima di “Un coach come padre”, docufilm scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la FIP, che rimette in campo la Hall of Fame italiana: Gamba, Rubini, Meneghin.

Un film che ruota intorno alla figura dell’uomo più vittorioso di sempre Sandro Gamba che omaggia il suo maestro Cesare Rubini anche attraverso la testimonianza della leggenda Dino Meneghin.

L’evento è inserito nella rassegna “Una Luce sempre Accesa” della Sala Luttazzi presso il Magazzino 26 di Porto Vecchio.

Il film ha recentemente vinto il primo premio “Guirlande d’Honneur” alla 40esima edizione dello “Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest”.

«Il cinema – dichiara il regista Finazzer Flory - ha restituito allo sport quella dimensione epica che avevamo perso. Una fame di vittoria sconosciuta, che sa ancora guardare alle leggende e all’eredità dei fondatori. Questo film con il basket aggiunge un’idea di Italia commovente, che ha fatto propria una storia americana: quella dei coach che educano alla gloria».

Il film è stato girato tra Trieste, Milano, Bologna, Varese, Cantù e Torino.