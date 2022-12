Efa, premio per la miglior rivelazione europea a “Piccolo corpo” della regista triestina Laura Samani

TRIESTE Non si arresta l’ascesa della regista triestina Laura Samani, che dopo il David di Donatello come opera prima, con il suo “Piccolo Corpo” ha vinto il premio come miglior rivelazione europea (European Discovery) alla 35ma edizione degli Efa – European Film Awards, i più prestigiosi premi del vecchio continente assegnati appunto dalla European Film Academy.

Tutto girato in Friuli Venezia Giulia, dalla laguna di Marano al santuario di Trava, in Carnia, il film racconta la storia di Agata che a inizio Novecento compie un viaggio per donare alla figlia nata morta un unico respiro, e poterla battezzare.

A trionfare a questa edizione è stato “Triangle of Sadness”, satira su ricchezza e povertà di Ruben Ostlund (già Palma d'oro a Cannes) che all'Harpa Concert Hall si è portato a casa, miglior film, regia, sceneggiatura e premio all'attore protagonista Zlatko Buric.