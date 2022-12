Lezioni di Storia – “I Ribelli”: la prima domenica al Verdi di Trieste

TRIESTE Al via il nuovo ciclo di “Lezioni di storia – Ribelli”, ideato e progettato dagli Editori Laterza, il ciclo è promosso dal Comune di Trieste e organizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste: media partner Il Piccolo.

IL PROGRAMMA: Al Teatro Verdi di Trieste tornano le Lezioni di Storia: donne e uomini “Ribelli”

La storia prevede lunghe stagioni di continuità e improvvise rotture. Spesso queste ultime sono agevolate, se non scatenate, dall’azione di alcuni singoli uomini e singole donne che, mettendo in discussione i costumi, le mentalità, le regole, aprono orizzonti nuovi di possibilità.

Ai ribelli che sono riusciti a cambiare radicalmente il corso degli eventi, a coloro che ci hanno provato e a coloro che hanno immaginato strade diverse da quelle battute fino a quel momento, è dedicato questo nuovo ciclo di Lezioni di Storia.

Un ciclo originale di sei appuntamenti che viene presentato per la prima volta al Teatro Verdi di Trieste e che vedrà protagonisti relatori autorevoli e appassionati, noti al pubblico dei più importanti teatri italiani. In tempi di incertezza e di guerra come quelli che stiamo vivendo, ricostruire il pensiero e l’azione di alcune grandi figure del passato vuole essere una esortazione a coltivare la speranza di un cambiamento sempre possibile.

Il primo appuntamento si terrà domenica 11 dicembre alle 11 al Teatro Verdi di Trieste. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il prof. Vito Mancuso parlerà di “Gesù: la rottura della Legge”. È innegabile che l’opera di Gesù condusse a una separazione dall’ebraismo e al sorgere di una nuova e diversa religione. Ma Gesù intese esplicitamente rompere con la Legge ed essere un ribelle? Sì e no. Sì, perché venne giustiziato per la sua dura contestazione della tradizione religiosa e del suo annuncio del regno di Dio in radicale opposizione ai poteri di questo mondo. No, perché la sua ribellione fu il risultato di una più profonda obbedienza. Quale? A chi, a che cosa? E cosa significa tutto questo oggi per noi? Vito Mancuso è il più noto teologo italiano.

Già docente all’Università San Raffaele di Milano e all’Università di Padova, è autore di libri di grandissimo successo. Le Lezioni sono introdotte da giornalisti de “Il Piccolo”. Le lezioni possono essere seguite anche in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Trieste. Prossimo appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 11 al Teatro Verdi, con il prof. Giusto Traina che parlerà di “Spartaco: la rivolta per la libertà”.