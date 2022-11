La danza al museo Revoltella e le marionette alla Ginnastica triestina: è il teatro diffuso proposto dal Rossetti

TRIESTE Danzare al Museo Revoltella o incontrare alla Società della Ginnastica Triestina l’acrobata lillipuziano dei Piccoli di Podrecca: è il “teatro diffuso” che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia offre alla città di Trieste e a chi la raggiunge per turismo in questo periodo prenatalizio.

Spettacoli in orari mattutini e pomeridiani da venerdì 2 dicembre e per i prossimi tre weekend, prevendita già in corso.

Le due iniziative:

“Museo in Danza” con la compagnia Arearea al Museo d’Arte Moderna Revoltella - in scena da venerdì a domenica nei tre prossimi weekend a partire dal 2 dicembre, in orari sia mattutini che pomeridiani.

“Come and go - Varietà” con i Piccoli di Podrecca va in scena alla Sala Rovis della Ginnastica Triestina (a pochi passi dal Politeama Rossetti) tutti i sabati e le domeniche e anche l’8 e 9 dicembre.

“Museo in Danza”: il focus

Quello con “Museo in Danza” - per lo Stabile regionale che lo coproduce con la Compagnia Arearea e grazie alla sinergia con il Comune di Trieste - è ormai un appuntamento molto amato, che ritorna a cadenza annuale.

Al Museo Revoltella il pubblico vive un’esperienza ricca di senso e di emozione, in cui linguaggi differenti - la danza e l’arte contemporanea - dialogano, valorizzandosi e accendendo reciproche potenzialità.

Le opere esposte e le bravissime danzatrici di Arearea - queste in rapporto empatico con il pubblico - attivano infatti sensi e prospettive nuove per l’occhio del visitatore e permettono anche l’intersecazione fra fasce di spettatori differenti: appassionati di teatro e amanti dell’arte moderna…

Lo spettacolo è coreografato da Marta Bevilacqua che è anche una delle danzatrici assieme a Valentina Saggin e Anna Savanelli.

“Come and go - Varietà”: il focus

Per la gioia dei più piccoli - ma anche delle loro famiglie - alla Società Ginnastica Triestina proseguono le repliche di “Come and go - Varietà” per la regia di Barbara Della Polla in collaborazione con Ennio Guerrato: si succederanno fino al 18 dicembre ogni sabato pomeriggio e domenica mattina, ed in occasione del ponte dell’Immacolata anche giovedì 8 e venerdì 9 dicembre nel pomeriggio.

Un’occasione per scoprire la magia e l’incredibile fantasia del mondo del teatro di figura: i preziosi Piccoli di Podrecca si muoveranno, danzeranno, faranno acrobazie grazie alla maestria di Barbara Della Polla ed Ennio Guerrato e di Roberta Colacino, Gaia Mencagli, Giada Bigot e Silvia Ponton.

Il “Varietà” è il più amato spettacolo delle marionette di Vittorio Podrecca composto da un susseguirsi di numeri divertenti ispirati al circo, al mondo dello spettacolo, iconici e sorprendenti: ovviamente alla Ginnastica Triestina non potranno mancare le evoluzioni acrobatiche dell’atletico Bill e fra le novità più attese, ci sarà probabilmente la delicata esibizione (e difficile da eseguire) della ballerina nella “Morte del cigno”.

Ma non solo: “Come and go - Varietà” si lascia in qualche modo ispirare dall’atmosfera che Beckett ha creato nel suo breve testo “Come and go”, “Va e vieni”, dove tre donnine in una sorta di coreografia che cambia continuamente, si scambiano segreti. Anche i numeri delle marionette, in questa edizione saranno allora “legati” dal filo rosso di tre donne - le animatrici - che con piccoli giochi appariranno in scena e si alterneranno ai Piccoli.

Date e orari

“Come and go - Varietà” va in scena alla Sala Primo Rovis della Società Ginnastica Triestina (via Ginnastica 47) alternativamente in orario mattutino e pomeridiano: il 26 novembre, il 3 dicembre, il 9, 10 e 17 dicembre alle ore 17; l’8 dicembre alle 17.30; il 27 novembre e il 4, 11 e 18 dicembre alle ore 11.30.

Biglietti

I biglietti sono già in vendita alla Biglietteria del Politeama Rossetti, per entrambi gli spettacoli: per “Museo in Danza” da un’ora prima degli spettacoli si potranno acquistare i biglietti anche direttamente al museo.