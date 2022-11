Il comico triestino Pintus diventa papà: è nato Rafaél

TRIESTE Il comico e cabarettista di Trieste Angelo Pintus è diventato papà del piccolo Rafaél, nome che è un omaggio a Raffaella Carrà.

"Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità” è il post condiviso da Pintus sui social, dove ha dedicato una dedica speciale alla moglie Michela Sturaro, sposata cinque anni, che ha affrontato un percorso lungo per poter diventare mamma.

“Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco senza mai farmi pesare niente. Mai. Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie” scrive il comico, allegando nell'annuncio su Instagram un disegno fatto dalla moglie Michela qualche anno fa, quando insieme avevano immaginato di allargare la famiglia.