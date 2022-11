Checco Zalone al Teatro Rossetti di Trieste mette inscena l’ Amore + Iva con la “Barca dell’Oligarca”

TRIESTE Era da annoverare fra gli appuntamenti imperdibili programmati fuori abbonamento al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, quello con Checco Zalone e il suo nuovo spettacolo, “Amore + Iva” scritto con Luca Medici, Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino ed infatti la risposta del pubblico non ha tradito l’artista che andrà in scena al Politeama Rossetti, già affollatissimo, lunedì 28 e martedì 29 novembre alle 21.

“Amore + Iva” è uno show inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati.

Checco Zalone presenta la sua nuova canzone "Sulla barca dell'oligarca"

Il fatto che lo spettacolo di Checco Zalone che toccherà i maggiori teatri italiani - dall’Arcimboldi di Milano all’Arena di Verona - sia ospite anche al Politeama, ribadisce la volontà di ravvisare nel Rossetti un punto di riferimento di livello elevato nell’offerta culturale e teatrale del Nordest, che rappresenti a 360 gradi linguaggi e generi dello spettacolo.

E Checco Zalone è fra gli artisti assolutamente al top nel panorama italiano: basti ricordare la sua carriera di sceneggiatore, regista, attore cinematografico con i primi record al botteghino per “Che bella giornata”, superati da “Sole a catinelle” che risulta il film più visto dell’anno nel 2013, e da "Quo vado?” (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre. E poi “Tolo Tolo” nel 2020 con i suoi record d’incassi e i David di Donatello…

A teatro Zalone ritorna undici anni dopo i trionfi del “Resto Umile World Tour” e in questo nuovo spettacolo non mancherà di brillare nel suo multiforme talento di comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista… Per l’occasione ha già varato una nuova canzone, che fa sorridere fin dall’attualissimo titolo: “Sulla Barca dell’Oligarca”.

Lo spettacolo va in scena alla sala Assicurazioni Generali alle 21 oggi edomani. Sono attivi la Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, info e acquisti anche dal sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.

Comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista, Checco zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, iniziò la sua carriera cantando nelle sale ricevimenti pugliesi in occasione dei matrimoni, per poi avvicinarsi ai diversi musicisti jazz pugliesi e non solo, tra cui i chitarristi Vito Ottolino, Pino Mazzarano, Leonardo. I suoi cinque film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia.