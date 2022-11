Daniela Barcellona porta al Teatro Rossetti di Trieste la grande musica per beneficenza

TRIESTE Grande musica, solidarietà, collaborazione e amicizia. Si potrebbe riassumere così il significato del concerto “Un dono dei Re Magi” che avrà luogo al Politeama Rossetti il 5 gennaio alle 20.30. Grande musica perché sul palcoscenico ci sarà l’Orchestra del Teatro Verdi diretta dal, maestro Alessandro Vitiello ad accompagnare la star internazionale della lirica Daniela Barcellona e le voci emergenti di Carmela Lopez, Daniela Collica e Valeria Girardello (in programma brani di Bellini, Gounod, Bizet, Verdi, Rossini e Puccini) nonché l’acclamato pianista napoletano Michele Campanella nel Concerto per pianoforte e orchestra in Do magg.KV467 di Mozart. Solidarietà perché il ricavato della vendita dei biglietti servirà ad acquistare un’apparecchiatura all’avanguardia per l’ospedale infantile Burlo Garofolo. Collaborazione perché l’organizzazione del concerto attua una una sinergia di forze tra Teatro Verdi, Politeama Rossetti, Rotary e Lions Club come mai accaduto prima a Trieste. Amicizia perché l’iniziativa è nata in modo del tutto spontaneo tra un gruppo di amici, concretizzatasi lo scorso anno nel primo concerto di beneficenza che ha consentito di acquistare una Cone Bean per il reparto di radiologia del Burlo e quest’anno ripropone il bis puntando su un’apparecchiatura di diagnostica genetica.

L’evento è stato presentato ieri in conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Trieste, presenti l’assessore Everest Bertoli, il presidente del Rossetti Francesco Granbassi, il sovrintendente del Teatro Verdi Giuliano Polo, i rappresentanti di Rotary e Lions Club, la dottoressa Giulia Pianigiani del Burlo Garofolo e, in video collegamento dal Gran Teatre du Liceu di Barcellona il Maestro Alessandro Vitiello con Daniela Barcellona e il Maestro Michele Campanella da Napoli. Nel portare i saluti del Comune l’assessore Bertoli ha ringraziato per il grande sforzo e l’unione di intenti posti in essere dagli organizzatori per portare un dono concreto a chi ne ha bisogno, una «meravigliosa iniziativa socialmente utile e importante per il futuro, che troverà sempre l’appoggio del Comune di Trieste».

Per Granbassi – che ha rimarcato l’apporto determinante di istituzioni e sponsor - si tratta di un evento che è riuscito a coinvolgere i club Lions e Rotary non solo di Trieste ma anche della regione e contribuisce a consolidare la nuova collaborazione con il Teatro Verdi grazie al bel rapporto di amicizia instaurato con il sovrintendente Polo che, da parte sua, ha dichiarato essere un grande onore e soddisfazione questa collaborazione nonché la disponibilità della Fondazione per le grandi iniziative di solidarietà come questo aiuto al Burlo.

Felicissima si è dichiarata anche Daniela Barcellona «per questo concerto che può essere davvero visto come un doppio dono: da un lato l’aiuto al Burlo e dall’altro anche alle tre giovani artiste che stanno iniziando la loro carriera», mentre Michele Campanella ha detto di essere molto contento di reincontrare il meraviglioso pubblico di Trieste, «città che porto nel cuore in nome dell’amicizia che mi legava al mio grandissimo amico Renato Zanettovich».”Infine Sergio Mina – a nome Lions e Rotary Club - ha espresso il grande entusiasmo per l’iniziativa «facendo nostro il motto di Daniela Barcellona ‘aiutateci ad aiutare’».I biglietti – con prezzi da 20 a 60 euro – saranno in vendita da oggi alla biglietteria del Politeama Rossetti, nei consueti punti vendita o via internet sul sito www.ilrossetti.it. Per altre info te. 040/3593511.