Banksy lascia il segno a Trieste: le opere in mostra al Salone degli Incanti

Oppresso, spettinato e sfortunato, Fallen Angel raffigura un uomo in pantaloni da ginnastica seduto accanto a una bottiglia di alcol, che fuma una sigaretta. Stampato in una luminosa vernice spray bianca con punteggiature di emulsione nera, Banksy ha adornato l'uomo anonimo con un'aureola e ali d'angelo. Dipinta sopra il protagonista, una croce quasi cristiana – spezzata, decostruita e drammaticamente gocciolante sul cartone – inonda l'uomo, il cui linguaggio del corpo appare esausto e sconfitto. Le pozze d'inchiostro nero cadono come le sbarre di una prigione, forse un cenno alle circostanze socio-politiche che hanno fatto perdere la strada a quest'uomo, negato aiuto, sollievo o progresso per un futuro più prospero. Fallen Angel parla della caduta di qualcosa che una volta era considerato buono, puro e meraviglioso, sia esso una persona, una società o una civiltà. Alcuni critici hanno interpretato il motivo dell'angelo caduto di Banksy come un'affermazione antireligiosa, tuttavia, più universalmente, quest’opera suggerisce democraticamente che qualsiasi anima ha la capacità e il potenziale per cadere in disgrazia.

